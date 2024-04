Zomi distribuía comida em Gaza e morreu a "fazer o que amava". É uma das sete vítimas mortais da ONG atingida por Israel

Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Era voluntária, distribuía refeições por deslocados palestinianos na Faixa de Gaza e estava a sair do armazém depois da chegada de toneladas de comida por via marítima. Lalzawmi Frankcom, mais conhecida como Zomi, seguia num dos carros da Organização Não-Governamental (ONG) World Central Kitchen que foi bombardeado pelo exército israelita.

Além da australiana, um britânico, um polaco e um norte-americano-canadiano estão entre os sete mortos do ataque aéreo que já foi assumido pelo primeiro-ministro de Israel: “Infelizmente, nas últimas 24 horas, houve um trágico caso em que as nossas forças atingiram de forma não intencional pessoas na Faixa de Gaza”.

Lalzawmi Frankcom nasceu em Melbourne e morreu aos 43 anos a “fazer o que amava”. A família não demorou a reagir à morte num comunicado onde relembrava a “coragem”, um “legado de compaixão”, “bravura” e “amor por todos os que estão à sua volta”. “Era um ser humano gentil, altruísta e notável que viajou pelo mundo a ajudar pessoas em momentos de vulnerabilidade”, contam, citados pelo The Guardian.

A organização está presente na Faixa de Gaza para distribuir refeições aos palestinianos deslocados e, nas redes sociais, dava conta da existência de “mais de 60 cozinhas no centro e sul de Gaza [onde] preparam centenas de milhares de refeições todos os dias”. Entre a produção de comida e o pagamento a membros da comunidade cujos negócios de venda ambulante foram afetados pela guerra e que estão hoje a ser pagos para distribuir comida gratuita, a World Central Kitchen está espalhada por vários locais da comunidade a providenciar refeições.

Um dos vídeos publicados mais recentemente na rede social X, antigo Twitter, tem Lalzawmi Frankcom e o chef Oli como protagonistas, em imagens onde surgem sorridentes e a explicar o que iriam servir naquele dia em Deir al-Balah. Foi exatamente naquela zona que o carro onde circulavam vários membros da ONG foi atingido por um ataque aéreo.

WCK’s Zomi & Chef Oli are in our new Deir al-Balah kitchen where our team is cooking thousands of portions of rice with beef & vegetable stew today. We’re expanding this space so we can increase the amount of meals we produce for families in central Gaza daily. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/dSO7GrJSOv

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 25, 2024