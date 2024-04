A Audi confirma que não vai alterar a sua estratégia para os veículos eléctricos, assegurando que não irá comercializar veículos com motores de combustão em mercados como o europeu e o norte-americano, a partir de 2033. Segundo os seus dirigentes, a marca dos quatro anéis não vai alterar o rumo predefinido, mesmo que vença as eleições Donald Trump, cujo Governo poderá ser menos voluntarioso na legislação contra os motores a combustão e a favor dos carros não poluentes.



PUB — O autocarro nunca mais chega? Peça aqui uma proposta para o automóvel com que sempre sonhou

Ao contrário da Audi, a BMW e a Mercedes abordaram a aposta nos veículos eléctricos de forma mais cautelosa, atrasando os investimentos em linhas de produção novas e figurando hoje entre os poucos construtores que (ainda) não possuem modelos concebidos sobre plataformas exclusivamente para veículos a bateria. Nas últimas semanas, o CEO da Mercedes admitiu mesmo que a marca da estrela tinha sido muito optimista em relação aos objetivos relativos aos veículos eléctricos, anunciando uma derrapagem de cinco anos face às datas anteriormente anunciadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A grande rival Audi, pelo seu lado, já possui alguma oferta 100% eléctrica com plataformas específicas na gama média (Q4, no segmento C) e desportiva (e-tron GT, “irmão” do Porsche Taycan) e vai introduzir muito em breve duas propostas no segmento D, nomeadamente o A6 e o Q6, este último a assumir-se como irmão gémeo do Porsche Macan a bateria. Para o CEO da Audi, Gernot Döllner, apesar de actualmente existir algum cepticismo na indústria em relação aos veículos eléctricos, o fabricante de Ingolstadt continua a acreditar que, a partir de 2026, a procura por veículos com motores a combustão sofrerá uma redução considerável. Incluindo os híbridos (HEV) e os híbridos plug-in (PHEV).

Döllner, que assumiu o comando da Audi em Setembro de 2023, herdou todo o trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, o que lhe permite dispor de duas plataformas específicas para eléctricos, a mais pequena Modular electric drive matrix (MEB) e a Premium Platform Electric (PPE), de maiores dimensões. Sobre elas, a Audi promete 20 novos lançamentos em 2024 e 2025, de forma a cobrir toda a gama de modelos que actualmente oferece a combustão, os quais vão do compacto A3 aos topo de gama A8 e Q7 e Q8. Isto permitirá à Audi descontinuar a venda de veículos com motores de combustão em 2033, incluindo os HEV e PHEV.