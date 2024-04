Um terramoto de 7,4 na escala de Richter em Taiwan, o maior dos últimos 25 anos junto àquela ilha, fez com que fossem emitidos vários alertas de tsunami quer em Taiwan, quer nos países vizinhos, como o Japão.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o epicentro do sismo localizou-se cerca de 18 km ao sul da cidade de Hualien, em Taiwan, a 34,8 km de profundidade. O sismo ocorreu por volta das 9h00 (1h00 em Lisboa) e foi sentido também em algumas cidades japonesas e chinesas, como na província de Fujian, no sudeste da China.

As primeiras imagens de Taiwan mostram vários prédios destruídos, pontes derrubadas e estradas intransitáveis na cidade mais atingida, Hualien, e também muitos deslizamentos de terra. Não há ainda contudo registo de vítimas, mas os danos materiais são visíveis.

A primeira indicação era de que o sismo tinha atingido os 7,7 na escala de Richter, a revisão depois foi feita para 7,5 e de seguida para 7,4. Mas sucederam-se várias réplicas depois do sismo principal, uma de 6,4, outra de 5,9 e várias outras superiores a 5, o que fez com que os edifícios não parassem de tremer e muitos acabassem por desmoronar.

Há 87 mil pessoas em Taiwan sem luz.

Os vídeos do momento em que a terra treme também foram registados em vários vídeos nas redes sociais.

A agência meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami para as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama, de acordo com a televisão pública japonesa NHK, naquele que é o primeiro alerta de tsunami para esta zona japonesa nos últimos 26 anos: o último tinha acontecido em 98, depois de um terramoto de 7,7, a 20 km da ilha Ishigaki.

A agência apelou aos habitantes que vivem junto à costa para procurarem refúgio em locais mais elevados “o mais depressa possível”, devido à possibilidade de formação de ondas com até três metros de altura por volta das 10h00 (2h00 em Lisboa), em grandes áreas da costa sudoeste do Japão.

Há voos de alguns aeroportos japoneses a serem desviados.

As Filipinas também emitiram um alerta de tsunami.

“O terremoto aconteceu perto da terra e a pouca profundidade. Foi sentido em todo Taiwan e nas ilhas costeiras. É o mais forte em 25 anos”, disse Wu Chien Fu, diretor do Centro de Sismologia de Taiwan.

O último grande sismo na ilha aconteceu em setembro de 1999. Alcançou 7,6 atingiu Taiwan, e estima-se que fez cerca de 2.400 vítimas mortais.