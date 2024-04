Uma turista sul-americana de 25 anos diz ter sido vítima de violação em grupo numa discoteca no Rio de Janeiro, no Brasil. Os funcionários do estabelecimento terão recusado prestar assistência à jovem, que já formalizou uma queixa na polícia.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela CNN Brasil, que conta que o crime terá ocorrido na madrugada deste domingo na discoteca Portal Club. Segundo o relato da vítima, esta terá aceitado ir com um rapaz a um espaço mais reservado da casa noturna quando foi violada por um grupo de homens. “Ela contou que chegou a perder a consciência e não sabe se foi dopada”, lê-se na notícia.

De acordo com a denúncia, os funcionários da discoteca não prestaram assistência à jovem, facto que foi destacado à CNN pela deputada Renata Souza (PSOL), que preside à Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio, a quem a vítima recorreu para reportar o caso. “Ela contou que acionou imediatamente os seguranças da boate e insistiu para que chamassem a polícia, mas encontrou dificuldade em ter o pedido atendido. Daí, a jovem ficou completamente desnorteada junto com a amiga, sem saber o que fazer”, afirmou a deputada, que acompanhou a jovem até à Delegacia da Mulher do Centro do Rio (Deam) esta terça-feira para registar a ocorrência. A vítima terá sido depois encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para ser observada e submetida a exames toxicológicos.

Em comunicado, citado pela CNN, os responsáveis pela casa noturna dizem estar cientes do ocorrido e que “chegaram a acolher a vítima”. As imagens das câmaras de vigilância já foram partilhadas com as autoridades.