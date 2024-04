Durante a madrugada desta terça-feira, um grupo de quatro jovens terá sido agredido por agentes da PSP, em Setúbal, na sequência de uma tentativa de roubo de um carro. O caso foi denunciado pela TVI/CNN, que divulgou um vídeo que mostrava as alegadas agressões. Entre as vítimas estará Denilson Santos, um jovem jogador do Sporting e da Seleção Nacional Sub-17.

Depois de denunciado o caso, a PSP anunciou que foi aberto um inquérito disciplinar para averiguar as alegadas agressões e, à mesma estação de televisão, o Sporting referiu que “está a averiguar junto do jogador o sucedido para tomar as medidas adequadas”.

Os jovens que são suspeitos da tentativa de roubo têm entre 15 e 18 anos e terão sido apanhados pelos agentes da PSP que surgem no vídeo divulgado esta terça-feira. Os agentes terão obrigado os quatro jovens a deitar-se no chão, insultando-os e agredindo-os com bastões.