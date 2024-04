Aí está o segundo round e que pode ser decisivo! Sporting e Benfica voltam a defrontar-se pela segunda vez numa só semana e agora estão em jogo as contas do campeonato. O Dérbi Eterno pode ser mesmo o jogo do título e as equipas de Rúben Amorim e Roger Schmidt vão praticamente na máxima força para o relvado. E se quiser saber tudo o que se vai passar por lá só tem de sintonizar a Rádio Observador e ouvir o relato em direto.

A Emissão Especial Desporto arranca depois do Noticiário das 20h, e já com a análise de Mário Cagica, que no final da partida assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador vão estar os dois adeptos de Benfica e Sporting, o humorista João Pinto e o autor do podcast Sporting 160 João Castro.

A emissão especial tem a coordenação do Nuno Santos e, no Estádio da Luz, o relato tem as vozes de André Maia e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.