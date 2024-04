Ao contrário do que aconteceu na Taça de Portugal, o dérbi deste sábado terminou com uma vitória: o Sporting bateu o Benfica, ficou com quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato e ainda tem um jogo a menos, dependendo apenas de si para voltar a ser campeão nacional.

De forma natural, as melhores imagens do jogo demonstram muita alegria por parte dos jogadores, da equipa técnica e dos adeptos do Sporting, assim como a desilusão dos elementos do Benfica, que no espaço de uma semana perderam a final da Taça de Portugal e ficaram mais longe da renovação do título. Veja na fotogaleria as melhores imagens do dérbi.