Foi literalmente até ao final, nem por isso constituiu um final. Após a vitória do Sporting frente ao Benfica em Alvalade com o bis de Geny Catamo no primeiro minuto de descontos, Rúben Amorim recusou qualquer tipo de festa antecipada recordando a época em que foi campeão onde uma vantagem bem mais larga foi sendo desperdiçada em algumas jornadas consecutivas e Roger Schmidt admitiu que a questão do título está mais difícil sobretudo por ficar agora mais nas mãos dos leões. Contas feitas, ambos concordam sem dizer isso mesmo num ponto: qualquer desfecho agora andará sempre mais em torno do mérito ou demérito da equipa verde e branca do que propriamente da campanha dos encarnados (que têm o dobro das derrotas em comparação com a última temporada e já perderam mais pontos do que em 2022/23).

Com uma partida em atraso ainda por jogar, o Sporting terá dois encontros que serão decisivos para gizar o que será a ponta final do Campeonato com o ponto comum de se realizarem ambas no Minho de uma forma consecutiva, entre Gil Vicente em Barcelos e Famalicão. Os resultados nessas partidas que acertam as contas a nível de jogos irão permitir perceber o que se pode esperar nas últimas cinco rondas da prova, com essa ideia de que o Benfica terá no plano teórico um calendário menos complicado (o Sporting terá ainda de jogar no Dragão frente ao FC Porto) mas pode ainda manter os compromissos europeus a meio da semana.

Também o FC Porto olha para esta luta mas com outra perspetiva. Em caso de triunfo ante o V. Guimarães no Dragão, os azuis e brancos ficarão a seis pontos do segundo lugar do Benfica que oferece ainda o acesso à terceira pré-eliminatória da Champions e com vantagem no confronto direto. De parte até pelo terceiro lugar terá ficado o Sp. Braga, que na estreia de Rui Duarte no comando perdeu com estrondo na receção ao Arouca de Daniel Sousa, futuro treinador dos minhotos mas apenas a partir de 2024/25.

O que falta jogar ao Sporting até ao final da temporada (71 pontos em 27 jogos)

12 de abril (20h15), Gil Vicente (fora, Campeonato)

16 de abril (20h15), Famalicão (fora, Campeonato)

21 de abril (20h30), V. Guimarães (casa, Campeonato)

28 de abril (20h30), FC Porto (fora, Campeonato)

5 de maio, Portimonense (casa, Campeonato)

12 de maio, Estoril (fora, Campeonato)

19 de maio, Desp. Chaves (casa, Campeonato)

26 de maio, FC Porto/V. Guimarães (neutro, final da Taça de Portugal)

O que falta jogar ao Benfica até ao final da temporada (67 pontos em 28 jogos)

11 de abril (20h), Marselha (casa, 1.ª mão dos quartos da Liga Europa)

14 de abril (20h30), Moreirense (casa, Campeonato)

18 de abril (20h), Marselha (fora, 2.ª mão dos quartos da Liga Europa)

22 de abril (20h15), Farense (fora, Campeonato)

27 de abril (18h), Sp. Braga (casa, Campeonato)

2 de maio (20h), a definir (1.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

5 de maio, Famalicão (fora, Campeonato)

9 de maio (20h), a definir (2.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

12 de maio, Arouca (casa, Campeonato)

19 de maio, Rio Ave (fora, Campeonato)

22 de maio (20h), a definir (final da Liga Europa) *

* em caso de apuramento

O que falta jogar ao FC Porto até ao final da temporada (58 pontos em 27 jogos)

7 de abril (20h30), V. Guimarães (casa, Campeonato)

13 de abril (18h), Famalicão (casa, Campeonato)

17 de abril (20h15), V. Guimarães (casa, Taça de Portugal)

21 de abril (18h), Casa Pia (fora, Campeonato)

28 de abril (20h30), Sporting (casa, Campeonato)

5 de maio, Desp. Chaves (fora, Campeonato)

12 de maio, Boavista (casa, Campeonato)

19 de maio, Sp. Braga (fora, Campeonato)

26 de maio, Sporting (neutro, final da Taça de Portugal) *

* em caso de apuramento

O que falta jogar ao Sp. Braga até ao final da temporada (56 pontos em 28 jogos)