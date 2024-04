Di María e Hjulmand com vermelho? Aursnes bem expulso? Penáltis sobre Otamendi e Bragança? Os casos do dérbi, em vídeo

Artur Soares Dias, Fábio Veríssimo, João Pinheiro, de novo Artur Soares Dias. No quarto dérbi da época, o árbitro da Associação de Futebol do Porto voltou a ser o nomeado para dirigir o encontro entre o Sporting e o Benfica depois de uma primeira partida na Luz para o Campeonato marcada pela expulsão de Gonçalo Inácio logo a abrir a segunda parte mas que não teve propriamente muitos casos à mistura. Esta noite, em Alvalade, a realidade foi diferente. E embora o encontro tenha terminado sem que nenhuma das partes fizesse uma abordagem direta à arbitragem, foram vários os lances que motivaram protestos das duas equipas.

[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques no Sem Falta da Rádio Observador]

As dúvidas começaram literalmente no primeiro minuto e no primeiro golo do Sporting, marcado por Geny Catamo. Depois do cruzamento de Pedro Gonçalves da esquerda com desvio de Trubin a não conseguir tirar o perigo da área, os jogadores encarnados ficaram a pedir fora de jogo de Gyökeres no lance por ter intervenção direta na sua sequência mas as linhas do VAR acabaram por colocar o sueco em posição legal. Pouco depois, o mesmo Geny Catamo caiu na área e viu o primeiro amarelo do jogo por simulação na área (4′). Os cartões seguintes surgiram quase como uma espécie de aviso aos jogadores de que não iria tolerar ânimos mais exaltados, com Otamendi e Hjulmand a verem também cartões após terem ficado “pegados”.

