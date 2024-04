Anos de “degradação” nas escolas, “falta de soluções reformistas” e professores insatisfeitos, aos quais é preciso dar resposta. É assim que o novo programa do Governo define o que foram os últimos anos de políticas para a Educação, prometendo “inverter” a situação. Desde logo, no caso dos professores, garante que irá concretizar a promessa da recuperação do tempo de serviço congelado, recuperando 20% do tempo por ano.

No capítulo dedicado à Educação, o Governo promete, assim, “iniciar a recuperação integral do tempo de serviço perdido dos professores, a ser implementada ao longo da legislatura, à razão de 20% ao ano”. Ou seja, a ideia é “iniciar” esse processo, uma vez que as contas significariam que seria preciso cinco anos para terminar a recuperação do tempo de serviço (indo um pouco além do calendário de uma legislatura normal). Há outras medidas para valorizar a carreira dos professores, de uma dedução em sede de IRS das despesas de alojamento dos docentes deslocados a mais de 70 quilómetros da sua residência à criação de “incentivos” para quem trabalhar em zonas de baixa densidade ou onde há falta de professores.