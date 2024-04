O futebolista internacional francês Jonathan Clauss, que se lesionou ainda em março ao serviço da seleção, continua de fora nas opções do Marselha e é um dos grandes ausentes para o jogo com o Benfica.

O lateral direito, que sofreu uma lesão nos músculos isquiotibiais da perna esquerda no particular com o Chile, tem sido substituído no Marselha por Ulisses Garcia, internacional suíço, de origens portuguesas.

O treinador Jean-Louis Gasset terá de encontrar outra solução, tendo em conta que Ulisses Garcia não está inscrito na UEFA e ficou fora da comitiva de 20 jogadores que seguem viagem para Lisboa, para o jogo de quinta-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

As boas notícias para Gasset e que podem transformar-se em solução para o setor mais recuado são o regresso do também defesa e internacional panamiano Michael Amir Murillo, habitual titular e ausente desde o final de janeiro, devido a lesão.

Nos 20 convocados, destaque ainda para a presença do central congolês Chancel Mbemba, antigo jogador do FC Porto, que cumpre a segunda época em Marselha.

O jogo entre Benfica e Marselha está agendado para quinta-feira no Estádio da Luz, com início às 20h00 e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.