Um incidente maior. É assim que a polícia de Sydney está a considerar o esfaqueamento múltiplo no centro comercial de seis andares Bondi Junction Westfield. Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo o alegado atacante que terá sido abatido pela polícia, segundo o The Guardian.

Várias pessoas foram assistidas no local e algumas tiveram de receber cuidados hospitalares, dizendo as entidades policiais que há vários casos de feridos em estado crítico. Uma criança está entre esses feridos.

A motivação para o ataque não foi ainda revelada. O centro comercial foi encerrado, tendo os visitantes acabado por se esconder nas várias lojas, segundo relatos do local.

A ABC indicou que a polícia estaria à procura de um eventual outro atacante, mas o The Guardian avança que não haverá esse segundo elementos. A correspondente do The Guardian na Austrália colocou um tweet com a polícia a entrar no centro comercial. A polícia está a correr todo o centro comercial para avaliar a situação.

Officers enter Bondi Junction, guns drawn. pic.twitter.com/Sw0GLdd2A3 — Tamsin Rose (@tamsinroses) April 13, 2024