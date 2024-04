A búlgara Kristalina Georgieva foi eleita para um segundo mandato de cinco anos como diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), segundo a organização.

Georgieva, de 70 anos, era o único candidato à sua própria sucessão e, segundo comunicou o FMI, a eleição esta sexta-feira decorreu por consenso. O novo mandato inicia-se a 1 de outubro deste ano.

Segundo o Conselho Executivo do FMI, a liderança de Georgieva é “forte e ágil” e nos últimos anos deu “resposta sem precedentes” às crises globais.

Christine Lagarde, presidente do BCE e ex-diretora geral do FMI, já deu os parabéns a Georgieva.

