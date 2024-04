Uma pessoa foi este sábado ao final da tarde resgatada na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande, e outra está desaparecida, decorrendo buscas dos bombeiros e da Polícia Marítima para a encontrar, informaram fontes oficiais.

De acordo com fonte do comando sub-regional de Leiria da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19h26 foi reportada uma situação de afogamento, “mas evoluiu para busca e resgate, porque uma pessoa foi resgatada e transportada para o Hospital de Leiria e outra pessoa está desaparecida”.

O homem resgatado ao mar tem 26 anos e o que está desaparecido “deve rondar os 22 anos”, disse à Lusa o capitão do porto da Nazaré, João Lourenço.

Segundo a fonte do comando sub-regional de Leiria da ANEPC, além do “civil transportado para o hospital”, um bombeiro também sofreu ferimentos ligeiros nas operações e teve de receber assistência hospitalar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Neste momento as buscas estão concentradas onde desapareceu, na foz do Rio Lis, com um helicóptero da Força Aérea, uma embarcação da estação salva-vidas da Nazaré, já esteve uma moto de água dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, e por terra equipas dos bombeiros de Vieira de Leiria e também da Polícia Marítima da Nazaré”, avançou João Lourenço.

Para o local, referiu a fonte da ANEPC, foram mobilizados “nove meios terrestres, dois meios aquáticos e 23 operacionais”, além do helicóptero da Força Aérea.

As buscas, adiantou o capitão do porto da Nazaré, “vão desenvolver-se até às 23h” e serão “retomadas às 07h” de domingo, se entretanto o desaparecido não for encontrado.

“A ondulação está um pouco forte, mas ainda não há uma explicação para o que aconteceu”, afirmou João Lourenço, acerca dos motivos para a situação de pré afogamento, mas o responsável da capitania do porto da Nazaré admitiu que “estava calor” e os homens poderão ter sido apanhados eventualmente por “alguma corrente ou algum agueiro”.