As buscas pelo jovem de 19 anos que desapareceu este domingo no mar da praia da Costa Nova, em Ílhavo (Aveiro), vão ser suspensas ao final do dia, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Um comunicado da Autoridade Marítima Nacional enviado na tarde deste domingo à comunicação social indica que as operações de busca do jovem de 19 anos efetuadas na praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro, “decorrerão até ao final do dia”.

O jovem de 19 anos, com nacionalidade brasileira, encontra-se desaparecido após alegadamente ter ido a banhos e ter sido arrastado pela forte corrente que se fazia sentir na praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo.

O alerta que duas pessoas estavam em “dificuldades na água da praia da Costa Nova” foi recebido este domingo pelas 14h27.

Segundo a Polícia Marítima, os dois jovens terão ido a banhos na praia da Costa Nova, “tendo o jovem de 15 anos conseguido sair da água pelos próprios meios e o jovem de 19 anos acabado por desaparecer no mar, pela forte corrente que se fazia sentir”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As buscas estão a ser feitas por mar, pelos tripulantes da Estações Salva-vidas de Aveiro, bem como por elementos dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e de Vagos.

Por terra, estão empenhados elementos do Comando local da Polícia Marítima de Aveiro, bem como dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ílhavo.

Para o local foi também deslocada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.