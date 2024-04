Donald Trump vai estar esta segunda-feira no Tribunal Criminal de Manhattan, para a primeira sessão do julgamento que enfrenta a propósito do pagamento à atriz porno Stormy Daniels. O julgamento é particularmente relevante por ser o primeiro na História norte-americana em que um antigo Presidente (e novamente candidato ao cargo) é julgado criminalmente. O que devemos esperar?

Qual é a acusação que pende sobre Trump?

O caso deste julgamento está relacionado com um pagamento no valor de 130 mil dólares feito em 2016 pelo advogado de Trump à altura, Michael Cohen, à atriz porno Stormy Daniels. O pagamento teria como objetivo silenciar a atriz, que ameaçava tornar público que teve um caso com o milionário em 2006.

Trump está acusado de 34 crimes, relacionados com a falsificação de registos empresariais para esconder a origem do dinheiro usado para o pagamento. Segundo a acusação, o milionário queria abafar o caso por temer que o prejudicasse nas eleições presidenciais a que era candidato nesse ano; a defesa argumenta que Trump queria apenas esconder o tema da família.

Vai ser possível ver Donald Trump no tribunal?

As sessões não serão emitidas pela televisão, mas os jornalistas têm autorização para publicar informações a partir da sala de audiências.

Em princípio, Trump estará no tribunal em todas as sessões do julgamento, que se prevê que dure seis semanas. Essa é uma exigência legal que, contudo, pode ser alterada se o juiz entender que há argumentos válidos para sustentar a ausência do réu.

O que vai acontecer nesta primeira sessão?

A sessão desta segunda-feira será dedicada à escolha do juri que vai avaliar se Donald Trump é inocente ou culpado.

O juiz responsável pelo julgamento, Juan Merchan, já clarificou que vai excluir do juri quaisquer membros que admitam à partida que não serão imparciais. De seguida, os jurados irão responder a várias questões, como se seguem Trump nas redes sociais ou se alguma vez foram a um comício do ex-Presidente, nota a Associated Press.

O processo de seleção dos jurados pode demorar vários dias.

Quais poderão ser algumas das testemunhas?

Não são ainda conhecidas as testemunhas que irão ser chamadas pela acusação, mas é possível que duas delas sejam a própria atriz Stormy Daniels e o antigo advogado de Trump, Michael Cohen, que fez o pagamento. Cohen é um antigo apoiante do ex-Presidente que se tornou um dos seus maiores críticos, depois de ter sido condenado a três anos de prisão por ter mentido ao Congresso sobre um negócio das empresas de Trump.

Do lado da defesa, o próprio Donald Trump anunciou esta sexta-feira que vai testemunhar.

Que consequências pode ter este julgamento?

Para começar, Trump enfrenta uma possível pena de até quatro anos de prisão por cada uma das 34 acusações.

Na prática, porém, mesmo que seja condenado, pode não ser sentenciado a pena efetiva. O juiz pode ter em conta o facto de o réu ser um antigo Presidente que está neste momento em plena campanha eleitoral para voltar ao cargo.

Certo é que as sessões irão perturbar o calendário de campanha de Trump, que fica obrigado a manter-se no estado de Nova Iorque durante seis semanas consecutivas. E, para além disso, ninguém sabe que efeito poderá ter o único julgamento dos quatro casos criminais que pendem sobre Trump que deverá ter um veredito antes da eleição de 4 de novembro.