Descapotáveis muito grandes e luxuosos há poucos e eléctricos com a potência e as dimensões do GranCabrio (4,966 m de comprimento) não há mesmo nenhum, pelo que a mais recente proposta da Maserati para satisfazer os clientes que apreciam de andar de cabelos ao vento tem pela frente uma vida facilitada. À ausência de concorrência juntam-se atributos particularmente atractivos, desde a estética irrepreensível à abundância de tecnologia e requinte a bordo, sem esquecer o mais relevante: três motores a entregar uma potência conjunta de 761 cv; sistema eléctrico a 800V para recarregar (muito) mais rápido em corrente contínua (DC) e uma bateria com uma capacidade tão generosa que permite ao GranCabrio anunciar cerca de 420 km de autonomia entre recargas, apenas menos 19 km de alcance do que a versão fechada GranTurismo, apesar do incremento de peso da versão aberta, dada a necessidade de compensar a ausência de tejadilho com os devidos reforços estruturais.

PUB — Interessado num Maserati GranCabrio? Encontre aqui a melhor oferta para este descapotável

O preço poderá ser um senão, mas essa conversa só terá lugar lá mais para o final do ano, altura em que se espera que arranque a entrega das primeiras unidades. Até lá, concentremo-nos na capota — o elemento diferenciador do novo descapotável italiano, face à versão que lhe serve de base e com a qual partilha o essencial. Simplificando, o GranCabrio é um GranTurismo com capota em lona no lugar do tejadilho fixo e essa possibilidade de desfrutar da condução a céu aberto obriga a concessões. Desde logo no peso (2340 kg distribuídos equitativamente na proporção 50/50), que é agravado para manter os padrões de segurança em caso de capotamento. E isso reflecte-se (ligeiramente) nas prestações deste Maserati “aberto”, que perde 30 km/h em velocidade máxima (290 km/h) face ao GranTurismo Folgore (320 km/h) e o mesmo acontece no sprint de 0 a 100 km/h. Esta fasquia é superada ao fim de 2,8 segundos (contra 2,7), para os 200 km/h ficarem para trás quando cronómetro aponta aos 9,1 segundos.

A bordo, o GranCabrio Folgore replica o luxo que já conhecemos da versão a combustão, exceptuando-se (claro) as funcionalidades relativas à mecânica eléctrica 23 fotos

Com três motores eléctricos radiais com 300 kW (408 cv) cada a passarem às rodas uma potência conjunta de 560 kW/761 cv (610 kW/829 cv com a função MaxBoost), através de uma transmissão integral com vectorização do binário (1350 Nm de torque máximo), o GranCabrio Folgore exige alguma calma na gestão deste manancial na hora de abrir ou fechar a capota, pois estas operações podem ser efectuadas em andamento, mas até um limite de 50 km/h, demorando respectivamente 14 e 16 segundos. Na hora de travar, entram em acção os travões Brembo com discos ventilados (380×34 mm à frente e 350×28 mm atrás) e pinças fixas, com seis pistões à frente e quatro atrás. O conjunto, segundo a marca, garante a total imobilização do veículo em menos de 37 metros, a uma velocidade de 100 km/h.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por fora, o Folgore distingue-se dos restantes GranCabrio pela ausência de escape e uma série de outros detalhes que pode ver aqui 12 fotos

Chegada a hora de “estacionar” num posto de carregamento, o GranCabrio eléctrico beneficia da arquitectura de 800V, pelo que a bateria com 83 kWh úteis (92,5 kWh brutos) demora nestas condições somente 5 minutos a armazenar energia para percorrer mais 100 km. Isso num posto com 270 kW de potência, o que ainda é uma “raridade” nos dias que correm. Já num posto DC de 50 kW a 400V, os mesmos 5 minutos traduzem-se em apenas mais 25 km de alcance. Em corrente alternada (AC), o Folgore descapotável aceita até 22 kW de potência, anunciando 1 hora para repor a capacidade de percorrer mais 100 km.