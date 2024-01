Para tranquilizar alguns comentários não oficiais que davam a Maserati como a pretender desacelerar a adopção de veículos eléctricos, o construtor italiano de luxo da Stellantis resolveu colocar tudo em pratos limpos. E até mesmo antes de enumerar uma generosa lista de veículos animados exclusivamente por bateria a lançar em breve, o construtor comprometeu-se a conceber essa nova e extensa gama de modelos 100% eléctricos integralmente em Itália, país onde serão igualmente produzidos, afastando a solução de alguns rivais germânicos que fabricam alguns veículos na China, para aproveitar custos de produção mais baixos.

A Maserati figura entre os que acreditam que o futuro passa pelos veículos eléctricos que, com recurso à tecnologia certa, são capazes de fornecer uma potência exuberante e uma autonomia muito interessante, associada a tempos de carregamento reduzidos. Em grande parte, esta tecnologia que agora permite conceber automóveis eléctricos avançados foi desenvolvida associada à participação no Campeonato do Mundo de Fórmula E.

De momento, a Maserati já está a comercializar na Europa o SUV Grecale Folgore e o coupé de quatro lugares GranTurismo Folgore, mas a gama vai ser reforçada de forma contínua e sustentada, a começar já pelo GranCabrio Folgore, a versão descapotável do GranTurismo agendado para antes do final do ano. Em 2025 será a vez do MC20 Folgore, o exuberante coupé que já está no mercado com versão equipada com motor a gasolina, a fornecer 630 cv. Não se conhecem ainda dados sobre este superdesportivo de dois lugares eléctrico, com a certeza que será consideravelmente mais potente do que o seu “irmão” com motor a combustão.

A esta gama de quatro modelos exclusivamente a bateria, que se materializará durante os próximos 18 meses, a Maserati irá ainda juntar um SUV eléctrico do segmento E, com dimensões próximas ao Levante, que deverá ser o primeiro a surgir já sobre uma plataforma específica para modelos a bateria, algures em 2027. Este ciclo de novos modelos eléctricos vai encerrar-se com a chegada do Quattroporte eléctrico, a berlina topo de gama a bateria que começará a ser entregue aos clientes em 2028.