A primeira vez terminou com uma derrota nas meias-finais frente ao Chelsea no desempate por penáltis, a segunda ocasião logo na temporada seguinte culminou com a conquista do troféu após vitória com o mesmo Chelsea na decisão. Cinco anos depois, o FC Porto voltava a uma Final Four da Youth League em Nyon, no prolongamento daquilo que é quase uma marca nacional na competição: em oito das dez edições da Liga dos Campeões de Sub-19, houve uma formação portuguesa entre as quatro melhores da Europa. E os dragões não queriam ficar por aqui, tentando dar mais um passo no sentido de juntar-se a Barcelona e Chelsea como as únicas formações a ganharem por mais do que uma vez a competição. Adversário? O AC Milan, conjunto italiano que esteve também nas meias-finais na última temporada e que chegava agora a esta fase depois de triunfos no desempate por grandes penalidades frente ao Sp. Braga e ao Real Madrid em casa.

“É uma equipa competente, que joga bem na primeira fase de construção, com qualidade técnica, jogadores de meio-campo fortes fisicamente e tecnicamente evoluídos, com um ataque à italiana, que finaliza com muita facilidade. Queremos ser uma equipa competente, pressionante, que provoca erros ao adversário e joga no seu meio-campo de forma a demonstrarmos a nossa qualidade e talento. O mais importante para mim é focarmo-nos apenas no nosso jogo. Tudo se pode definir nos detalhes e queremos demonstrar a nossa imagem. Eles sabem que são a bandeira da formação do FC Porto. Há cinco gerações nesta equipa e eles sabem que, se demonstrarem o que são e o que aprenderam no FC Porto, se mostrarem a identidade do clube e forem uma verdadeira equipa, estamos mais perto de ganhar”, frisara na antevisão Nuno Capucho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Capucho ???? “Disse-lhes que, perante uma chapada destas, os vencedores levantam-se no dia seguinte e querem ser melhores. O FC Porto, para o futuro, tem jogadores com classe, com qualidade e com talento. Estes miúdos mereciam mais qualquer coisa. Saio triste, mas muito orgulhoso… pic.twitter.com/3OmaBTNgNG — FC Porto (@FCPorto) April 19, 2024

“Temos um objetivo de formar jogadores. O princípio básico é formar a ganhar mas muitas vezes não conseguimos isso. Achamos que eles têm maturidade para estarem nos campeonatos profissionais e lá, com campeonatos competitivos, aguentam-se bem, é sinal de que estão desenvolvidos e que temos qualidade no nosso clube. Queremos tentar definir o jogo nos 90 minutos. Que eles continuem a ser a equipa que foram na fase de grupos, uma equipa que tem prazer de jogar à bola, que gosta de ter a bola e criar oportunidades, de meter fantasia e dar alegria às pessoas. É essa a identidade deles. Mas também treinamos todas as semanas penáltis, porque faz parte do jogo também”, acrescentara o técnico portista aos órgãos oficiais do clube.

Depois de uma fase de grupos que terminou com um primeiro lugar em confronto direto com o Barcelona, que apesar de ter surpreendido no Porto acabou por ser goleado pelos dragões na Catalunha, o FC Porto foi aos Países Baixos eliminar o campeão em título AZ nas grandes penalidades antes de carimbar a chegada à Final Four com uma goleada que ficou na retina diante dos alemães do Mainz. Agora, mesmo começando a perder frente a um AC Milan que se torna mais forte em vantagem, os dragões conseguiram a reviravolta, voltaram a mostrar o que conseguem fazer mesmo misturando jogadores de várias idades e deram um grito de revolta numa altura em que tanto se fala da formação azul e branca. Todavia, nos descontos, voltaram a facilitar. Os transalpinos garantiram nas grandes penalidades a final diante do Olympiacos mas nem por isso sai beliscada a ideia de uma equipa com muito talento talhado para chegar à equipa principal a começar por Gabriel Brás, capitão que teve um jogo para esquecer mas que tem um largo futuro pela frente.

Full penalty shootout from FC Porto U19 vs AC Milan U19 in the UEFA Youth League Semifinals:

3-4

Porto:

❌ Jorge Meireles ????????(2004) ???? Noah Raveyre ????????(2005)

✅ Gabriel Brás ????????(2004)

❌ Gil Martins ????????(2006)

✅ Martim Fernandes ????????(2006)

✅ Gonçalo Sousa ????????(2006)

Milan:

✅ Alessandro… pic.twitter.com/PQHSHEPfks — Football Report (@FootballReprt) April 19, 2024

✅ Marca penálti decisivo frente ao Braga

✅ Marca penálti decisivo frente ao Real Madrid

✅ Marca penálti decisivo frente ao Porto Zeroli é jogador para momentos decisivos ????#UYL pic.twitter.com/tt0ivO5CKA — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) April 19, 2024

Após um início de jogo sem oportunidades, o AC Milan inaugurou o marcador no primeiro remate à baliza: Filippo Scotti aproveitou um erro de Gabriel Brás numa abordagem após lançamento lateral, ganhou a frente descaído sobre a direita e rematou para o 1-0 (12′). O FC Porto conseguiu reagir, aproximou-se da baliza dos italianos ainda que sem grandes chances mas chegou ao empate ainda antes do intervalo, com Bartesaghi a cortar a bola com o braço na área e Jorge Meireles a não desperdiçar a grande penalidade que relançava o encontro e tirava os rossoneri da zona de conforto onde estavam depois da vantagem (41′).

O segundo tempo recomeçou com a tendência geral da partida a manter-se, entre um FC Porto a conseguir mais posse e o AC Milan, sempre seguro em termos defensivos, a procurar saídas rápidas para o ataque. Os minutos passavam e só mesmo a bola parada conseguiu desatar o nó, com Gabriel Brás a redimir-se do erro no golo dos transalpinos e a desviar de cabeça um canto de Jorge Meireles (65′). Os dragões chegavam à reviravolta, o jogo começava a partir de vez: Rodrigo Mora acertou no poste, Diogo Fernandes impediu o empate com uma grande defesa, Gil Martins acertou num adversário sem guarda-redes na baliza, Anhá Candé atirou perto do poste em duas ocasiões. A final parecia garantida mas outro erro de Gabriel Brás deitou tudo por terra, com um passe intercetado por um adversário que valeu o 2-2 a Simmelhack (90+3′). A decisão seguiria mesmo para as grandes penalidades, com os transalpinos a ganharem por 4-3.