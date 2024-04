Nuno Melo aposta numa lista de continuidade para os próximos dois anos de mandato. O presidente do CDS mantém os sete vice-presidentes e o secretário-geral do CDS-PP e os governantes que já tinha na comissão política nacional.

Álvaro Castello-Branco, Telmo Correia, Paulo Núncio, Ana Birrento, Diogo Moura, João Varandas Fernandes e Maria Luísa Aldim continuam a ocupar os cargos de vice-presidentes do CDS-PP, assim como Pedro Morais Soares se mantém, como secretário-geral. Nesta lista destaque para os dois atuais secretários de Estado indicados pelo CDS, Telmo Correia e Álvaro Castello-Branco.

No que toca a porta-vozes, Isabel Galriça Neto prossegue no cargo, agora juntamente com Catarina Araújo e Durval Tiago Ferreira, que até aqui eram vogais da comissão executiva — órgão social agora composto por Alexandra Almeida, César Navio, Raquel Paradela, António Marinho, Bruno Bobone, Domingos Alberto Doutel, Duarte Nuno Correia, Francisco Kreye, Inês Montargil, Hélder Amaral, Luís Gonçalves Folhadela e Vasco Becker-Weinberg.

José Manuel Rodrigues vai manter-se como presidente do congresso e o Conselho Nacional passa a ser presidido por Luís Queiró, cargo ocupado até agora por Luís Pedro Mota Soares.