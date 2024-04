Pode não ter sido em palco, como muitos fãs gostariam, mas as Spice Girls voltaram a reunir-se este sábado à noite para a festa de aniversário de Victoria Beckham, que completou 50 anos na quarta-feira, 18 de abril.

O momento foi gravado pelo marido da “Posh Spice”, David Beckham, que partilhou na sua conta pessoal de Instagram um vídeo das cinco artistas — Geri Horner, Emma Bunton, Melanie C, Victoria Beckham e Melanie B — a cantar e a dançar a coreografia do sucesso “Stop”, de 1998.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também Victoria Beckham partilhou o vídeo nas suas redes sociais, acompanhado pela descrição: “Melhor noite de sempre! Parabéns a mim! Eu adoro-vos a todas”.

Spice Girls Reunion at Victoria Beckham’s 50th birthday..

pic.twitter.com/vdNJsUfMlr — wayBackinTimes (@waybackintimes) April 21, 2024

A festa de aniversário da cantora, designer de moda e empresária teve lugar no clube privado de Oswald em Mayfair, Londres, e para além das Spice Girls, contou com a presença de personalidades como Tom Cruise, Salma Hayek, Jason Statham, Gordon Ramsay e Eva Longoria.

Formada em 1994, as Spice Girls foram a girl band mais aclamada dos anos 90, devido a êxitos como “Wannabe”, “Stop”, “2 Become 1” e “Too Much”. Depois da inesperada saída de Geri Horner, conhecida como “Ginger Spice”, em 1998, o grupo anunciou uma pausa, por tempo indeterminado, em dezembro de 2000.

As Spice voltaram depois a reunir-se em 2012 para a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de verão em Londres e em 2019 para uma digressão da qual Victoria não fez parte.

Casada com o ex-futebolista David Beckham desde 1999, Victora continuou o seu caminho depois das Spice, tendo-se tornado num ícone e designer de moda, reconhecida internacionalmente. Em 2023, a vida do power couple foi explorada numa série documental da Netflix, que abordou também a ascensão de David Beckham à fama como futebolista e a especulação de que teria tido um caso enquanto jogava no Real Madrid em 2003.