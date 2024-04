A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) considerou esta segunda-feira que o país não possui vinhas em excesso, após o ministro da Agricultura ter declarado ao jornal Público que pretende colocar “um travão” nos apoios à plantação de vinhas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da CVRA, Francisco Mateus, recordou que as vinhas são plantadas por iniciativa dos empresários e dos produtores, que “certamente farão as contas necessárias” para chegarem à conclusão se devem ou não plantar mais nos terrenos.

Eu acho que nós não temos vinhas a mais, nós podemos é, em determinados momentos, estar com um excesso de produção ou com um excesso de ‘stock’ que tem a ver com anos melhores em termos de produção, tem a ver também com a diminuição de vendas”, disse.