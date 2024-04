O défice público da zona euro recuou, em 2023, para os 3,6% do PIB e a dívida abrandou para os 88,6%, face ao ano anterior, tendo Portugal apresentado o quarto maior excedente (1,2%), divulga esta segunda-feira o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, o défice voltou a recuar, em 2023, face aos 3,7% de 2022 e a dívida compara-se com a de 90,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nos 20 países da área do euro.

Na União Europeia (UE), o défice público agravou-se dos 3,4% em 2022 para os 3,5% em 2023, e o rácio da dívida desceu de 83,4% para 81,7% do PIB.

Todos os 27 Estados-membros, exceto Chipre e a Dinamarca (3,1% cada), Irlanda (1,7%) e Portugal (1,2%), registaram défice público, com os mais altos em Itália (-7,4%), Hungria (-6,7%) e Roménia (-6,6%).

O boletim do Eurostat mostra ainda que, no final de 2023, os rácios mais baixos da dívida pública em relação ao PIB foram registados na Estónia (19,6%), Bulgária (23,1&) e Luxemburgo (25,7%) e os mais altos na Grécia (161,9%), a Itália (137,3%) e França (110,6%).

Portugal apresentou, em 2023, uma dívida pública de 99,1% do PIB, ocupando a sexta posição entre as mais altas.