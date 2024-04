O Conselho de Administração da EDP Renováveis (EDPR) aprovou uma operação de aumento de capital, através de incorporação de reservas, de até 81,2 milhões de euros, para executar o programa de remuneração flexível aos acionistas (scrip dividend), anunciou.

Num comunicado, divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDPR lembrou que a sua gestão “propôs, tal como fez em 2023, um programa de remuneração flexível para os acionistas em substituição do dividendo ordinário“, que foi aprovado pela assembleia-geral do grupo.

Assim, o Conselho de Administração da empresa “deliberou hoje aprovar uma operação de aumento de capital através da incorporação de reservas no valor de até 81.268.100 euros, para efeitos da execução do programa de scrip dividend“.

Assim, ao abrigo do programa de scrip dividend, “os acionistas poderão escolher livremente entre” não “vender a totalidade ou parte dos seus direitos de incorporação à EDPR ou a terceiros no mercado regulamentado Euronext Lisbon, recebendo ações, vender a totalidade ou parte dos seus direitos de incorporação à EDPR ou vender a totalidade ou parte dos seus direitos de incorporação a terceiros no mercado regulamentado Euronext Lisbon (ou combinar qualquer uma das opções acima mencionadas conforme entenderem)”, indicou.