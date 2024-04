Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Rússia posicionou, ao longo das últimas semanas, vários sistemas de mísseis Iskander e duas brigadas do exército perto da fronteira com a Finlândia, avançaram fontes do Ministério da Defesa da Rússia ao jornal Izvestia.

Os mísseis Iskander e os soldados foram deslocados para a região da Carélia (uma zona de lagos a norte de São Petesburgo e que se estende ao longo de quase toda a fronteira com a Finlândia). Estas forças fazem agora parte do Distrito Militar de Leninegrado, criado em resposta à adesão da Finlândia à NATO.

“A constituição de uma brigada de mísseis foi muito oportuna. Trata-se de uma resposta adequada à adesão da Finlândia à NATO”, disse o ex-comandante da Frota do Báltico, Almirante Vladimir Valuev.

Os mísseis Iskander são armas de curto alcance, mas que, ainda assim, conseguem atingir alvos num raio de até 500 quilómetros — o suficiente para atingir, por exemplo, a cidade de Helsínquia.

A decisão foi tomada após a adesão oficial da Finlândia à NATO, no início deste mês, que já tinha levado o Presidente russo, Vladimir Putin, a avisar que a relação amigável” entre os dois países poderá passar a ter “problemas”.

“Não havia problemas. Agora, haverá. Vamos criar o distrito militar de Leningrado (noroeste) e concentrar ali unidades militares. Eles precisavam disso? É simplesmente um absurdo”, disse Putin, em dezembro do ano passado.