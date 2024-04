Poucas horas depois de um email que a apanhou de surpresa, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, fez saber esta quarta-feira ter aceitado a demissão de Fernando Araújo, diretor executivo do SNS e respetiva equipa. Na nota oficial, a titular da pasta da Saúde agradece o serviço prestado, refere a situação muito difícil que a Saúde atravessa e remete para mais tarde esclarecimentos sobre a nova vida da Direção Executiva, que passará a ter a missão de realizar “efetivas reformas” e “remediar pesada herança”.

“A Senhora Ministra da Saúde recebeu ontem [terça-feira], ao final do dia, uma comunicação eletrónica do Dr. Fernando Araújo, Diretor-Executivo do SNS, transmitindo a sua decisão individual de pedir a demissão do respetivo cargo”, refere a nota, confirmando que, tal como Observador revelou esta quarta-feira, ficou a saber da intenção de Fernando Araújo ao mesmo tempo que os jornais. Isto, porque na mesma altura foi encaminhado o email, era enviada uma nota pela Direção Executiva do SNS para as diversas redações com o mesmo conteúdo.

Segundo o Ministério da Saúde informa agora, Ana Paula Martins respondeu entretanto “ao Dr. Fernando Araújo, agradecendo a comunicação e serviço prestado, e transmitindo a aceitação daquele pedido, que foi apresentado de modo voluntário e espontâneo”. Ou seja, confirma assim que não partiu da tutela o afastamento da equipa liderada por Araújo.

“Considerando o pedido prévio da tutela para que a Direção Executiva apresente um relatório da sua atividade e ponto de situação, foi aceite que a cessação do mandato se efetive com a entrega desse relatório no prazo de cerca de 60 dias”, refere a tutela, aceitando o que tinha sido proposto por Fernando Araújo, que disse fazer questão de apresentar todos os dados solicitados antes da sua saída.

“O Governo está totalmente empenhado na sua missão de assegurar cuidados de saúde para todos e salvar o SNS, começando, no curto prazo, pela apresentação de um Programa de Emergência“, explica a tutela no comunicado desta quarta-feira, deixando críticas ao trabalho feito até então: “Infelizmente, a realidade tem revelado, a cada dia, uma situação muito difícil no acesso a esses cuidados e problemas sérios na organização e na gestão dos recursos humanos e financeiros do SNS.”

A terminar é referido que “no devido tempo” será conhecida a solução para a Direção Executiva “que terá a missão de realizar efetivas reformas, incluindo na gestão operacional e prestação de cuidados, que são inadiáveis para virar a página em defesa do SNS, e finalmente remediar a pesada herança que tanto prejudica o acesso, em tempo e qualidade, à saúde, em especial pelas pessoas mais vulneráveis”.