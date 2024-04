Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra em Gaza

O Hamas publicou um novo vídeo a alegadamente dar prova de vida de um refém. Desta vez, a gravação com cerca de três minutos, mostra Hersh Goldberg-Polin, um refém israelo-americano, de 23 anos.

No vídeo, citado pelo Times of Israel, é possível ver o refém, que aparece sem quase todo o antebraço, a identificar-se e a pedir ao governo israelita para regressar a casa. O vídeo não tem data, mas o refém referiu que está preso em Gaza “há aproximadamente 200 dias”, por isso pode ter sido filmado recentemente.

Hersh Goldberg-Polin foi raptado durante os ataques do Hamas a 7 de outubro, quando se encontrava no festival Supernova, no sul de Israel, onde morreram mais de 250 de jovens e cerca de 100 foram sequestrados e levados para cativeiro.

Recorde-se que uma jovem que estava no bunker durante o ataque do Hamas relatou que o jovem ficou gravemente ferido no braço quando ajudava a lançar granadas, ainda antes de ser levado pelo Hamas.