O CDS-PP deu entrada de um projeto de deliberação na Assembleia da República para que seja organizada anualmente uma sessão solene evocativa do 25 de Novembro de 1975.

Nuno Melo, presidente do CDS-PP, anunciou no discurso do Congresso do partido a criação de comissão para as comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de Novembro, à semelhança daquilo que foi feito para as celebrações do 25 de Abril deste ano, e agora o partido no Parlamento vai mais longe para pedir uma celebração anual e solene da data.

O grupo parlamentar dos democratas-cristãos escreve que “o processo democrático em Portugal, que começou com o 25 de Abril de 1974, apenas conseguiu encontrar a sua normalidade e a evolução para o sistema que vigora atualmente após o 25 de Novembro de 1975”. Assim, prossegue, “mais do que uma data numa cronologia ou um parágrafo na história de uma revolução, é o momento decisivo em que a mudança segue, irreversivelmente, o caminho para uma democracia liberal de modelo ocidental, e o marco em que o país alcança a verdadeira liberdade”.

Além de recordar as palavras do antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, que referiu recentemente que “o 25 de Novembro é continuação do 25 de Abril” e que “o esquecimento do 25 de Novembro não ajuda a democracia”, o CDS-PP lembra a decisão de o Governo criar uma comissão para comemorar em 2025 os 50 anos do 25 de Novembro e entende que a Assembleia da República devia comemorar anualmente.

“Durante vários anos, o CDS-PP deu entrada de diversos projetos de deliberação, que tinham como finalidade que a Assembleia da República deliberasse organizar anualmente uma sessão solene evocativa do Dia 25 de Novembro de 1975. Infelizmente, esses Projetos de Deliberação foram todos rejeitados”, pelo que agora o CDS-PP vai aproveitar a circunstância bastante mais favorável para insistir — sendo que PSD, Chega e Iniciativa Liberal alinhados são mais do que suficientes para que a proposta veja a luz do dia.