A 2.ª Circular, em Lisboa, está cortada ao trânsito no sentido Norte-Sul, após o incêndio de um camião que decorreu durante esta madrugada. À Rádio Observador, o Regimento dos Sapadores Bombeiros e a PSP referem que o camião ardeu perto do aeroporto, mas assegura que não houve colisão com outros veículos e que o acidente não provocou feridos. O primeiro alerta às autoridades foi dado às 2 da manhã desta terça-feira.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio terá sido provocado por um sobreaquecimento numa parte da estrutura do camião. No local, estiveram 27 elementos do regimento, apoiados por 7 viaturas dos bombeiros.

O trânsito está ainda a ser desviado para as artérias próximas do local, incluindo a rotunda do Aeroporto Humberto Delgado. Nas redes sociais circulam vídeos e imagens que mostram o incêndio de grandes dimensões e os operacionais a trabalhar no local.

AGORA MESMO NA SEGUNDA CIRCULAR pic.twitter.com/l7qunnKfc6 — João Pereira™ (Taylor’s Version) (@jpereiravisuals) April 30, 2024