Veículos elétricos: carregar na rua é viável?

A EDP Comercial está presente em todos os distritos do país e em mais de 190 municípios. Com o contributo das mais de 500 mil sessões de carregamento realizadas nos pontos EDP, ao longo de 2023, foi possível aos utilizadores percorrerem mais de 80.000.000 Km, o que se traduziu numa poupança de mais de 8.300 toneladas de CO2.

Com o objetivo de ir ao encontro das necessidades dos consumidores, nomeadamente, no que diz respeito à conveniência de carregamento, desde 2018 que a empresa está a construir uma vasta rede nacional de pontos de carregamento, através do estabelecimento de parcerias, um terço das quais com municípios, mas também um elevado número em áreas da restauração e hotelaria, espaços de saúde, parques de estacionamento, espaços comerciais, áreas de serviço, entre outras. Também para quem viaja, a EDP investe nos principais eixos rodoviários de autoestradas, numa parceria com a Brisa, a BP e a Repsol.

Além disso, as empresas que dispõem de parque de estacionamento de acesso público podem também criar parcerias com a EDP para disponibilizar pontos de carregamento aos seus Clientes.

Carregar em casa ou na rua?

Esta é a questão que muitos condutores colocam antes de optarem por um veículo elétrico. E embora a preferência passe por carregar em casa – desde logo por ser a solução mais cómoda, acessível e barata – a verdade é que nem todos têm a possibilidade de o fazer. Nem todas as pessoas dispõem de garagem ou lugar de estacionamento dedicado, acabando por depender totalmente dos pontos de carregamento que se localizam em espaços de acesso público.

De acordo com a UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, um cenário típico de carregamento é constituído por 75% dos carregamentos em casa e os restantes 25% na rede pública. No entanto, estima-se que, em 2030, venha a registar-se um maior equilíbrio entre os dois tipos de carregamento.

À semelhança do que acontece com o abastecimento dos veículos convencionais, também no caso dos veículos elétricos há diversos padrões de utilização e comportamento. Como tal, há utilizadores que preferem carregar o veículo no destino final, ou os que optam pelo carregamento por conveniência, por exemplo, durante uma ida ao supermercado. Em ambos os casos, a potência de carregamento é adequada ao tempo de permanência no espaço. Há ainda os que carregam o veículo durante uma viagem, dando primazia aos pontos de carregamento rápido e ultrarrápido, por permitirem carregar o veículo em menos tempo.

Como carregar o carro na rua?

Existem diferentes tipos de postos de carregamento elétricos, a que é possível recorrer para alimentar a bateria do veículo, conforme as necessidades. Esta é a classificação dos postos de carregamento da MOBI.E – Rede de Mobilidade Elétrica, uma rede de postos de carregamento de veículos elétricos de acesso universal, interoperável e centrada no utilizador:

Postos normais – Potência inferior a 7,4 kW. O carregamento pode demorar mais de oito horas.

Postos semirrápidos – Potência entre 7,4 kW até 22 kW. Carregamento máximo até quatro horas.

Postos rápidos – Potência superior a 22 kW e até 150 kW. Carregamento máximo entre uma hora e uma hora e meia.

Postos ultrarrápidos – Potência igual ou superior a 150 kW. Carregamento máximo até uma hora.

Usar a app EDP Charge para facilitar (ainda mais)

Para usar os postos de carregamento da rede pública, é necessário efetuar um contrato com um CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica), com vista a poder usar o cartão por este enviado, para iniciar e terminar cada sessão de carregamento. Em alternativa a usar um cartão CEME físico, é também possível recorrer a uma aplicação de telemóvel para efetuar os carregamentos do veículo elétrico, como a EDP Charge. Esta aplicação, permite iniciar e terminar as sessões de carregamento, simular custos, visualizar o mapa de carregadores públicos disponíveis, visualizar o histórico de carregamentos e planear a rota de viagem, tendo em consideração o estado da bateria do veículo e os postos de carregamento existentes entre os pontos de partida e chegada.

A app EDP Charge permite ainda a contratação do cartão EDP Charge (CEME) diretamente na aplicação, ficando este associado à aplicação e estando sempre acessível através da mesma, ou seja, deixa de ser necessário a utilização física do cartão CEME, bastando recorrer à app. Saiba tudo sobre a app EDP Charge aqui e carregue o seu veículo na rua sem problemas nem hesitações.

Brevemente será também possível carregar com recurso a cartão bancário nos novos pontos de carregamento rápido instalados pela EDP e restantes operadores.