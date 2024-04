O youtuber Anthony Vella, de 33 anos, sofreu um acidente no seu parapente, e despenhou-se no Enchanted Rock State Park, no Texas, nos Estados Unidos. A queda foi, segundo a mulher, entre os 25,9 e 30,4 metros e o acidente ficou gravado em vídeo.

Anthony fraturou várias partes do corpo como a coluna, pélvis, pescoço e um dos braços. A queda aconteceu enquanto testava o seu novo parapente, BGD Luna 3, informa o Daily Mail UK. Viajava a uma velocidade de 77km/h quando se apercebeu de uma falha no equipamento que o fez colapsar.

Anthony explicou que o equipamento não foi o responsável pela queda , mas sim o não ter percebido “um pequeno nó de tensão” que lhe faltou remendar.

Na introdução do vídeo do Youtube, que foi divulgado pela sua mulher Leandra Vella conseguimos ver o seu marido a falar na cama de hospital e depois a gravação que mostra o teste de voo, a queda e os momentos de sofrimento até os paramédicos chegarem.

Através do telemóvel, Anthony conseguiu ligar para a emergência com os comandos de voz, no vídeo ouve-se “Siri, liga para o 911!” (Em Portugal, 112). Enquanto esperava por ajuda Anthony ligou para a mulher e avisou-a doiocorrido “ O parapente caiu e o meu braço está partido. Vou ficar bem, querida. Não te preocupes!“, disse ele.

“Têm sido uns dias muito difíceis para ele, mas, à sua maneira, o Anthony continua a sorrir e a fazer rir as pessoas que o rodeiam. Estava muito entusiasmado por ir voar nessa manhã para testar uma nova câmara e uma nova asa”, escreveu a mulher no YouTube.

Apesar da queda e das dores, Anthony está ansioso para voltar a voar, contou Leandra na mesma rede social.