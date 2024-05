Um tribunal de recurso de Nova Iorque rejeitou esta quarta-feira o pedido do ex-presidente Donald Trump para a suspensão do julgamento sobre o uso de fundos de campanha para abafar casos extra conjugais, enquanto recorre de várias decisões pré-julgamento.

Trump tinha solicitado a suspensão antes do início da seleção do júri. Um único juiz do tribunal de recurso já tinha rejeitado um pedido de suspensão de emergência para interromper o julgamento.

Agora, um painel de cinco juízes do tribunal de recurso de nível médio do Estado de Nova Iorque rejeitou o pedido, que solicitava a suspensão do processo enquanto a defesa do republicano recorria de várias decisões pré-julgamento, incluindo a recusa do juiz de primeira instância em afastar-se do caso.

Trump está a ser julgado por 34 falsificações de documentos contabilísticos alegadamente utilizados para ocultar um pagamento de um escândalo sexual que terá ocorrido antes da campanha presidencial de 2016.

Uma verba de 130.000 dólares (121.000 euros) terá sido paga à antiga estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels para a silenciar acerca de uma relação sexual que terá acontecido em 2006, quando Trump já era casado com a sua mulher Melania. O antigo chefe de Estado norte-americano nega a relação.

O depoimento de testemunhas neste caso avançou esta quarta-feira, com três pessoas a prestarem depoimentos, incluindo o bancário Gary Farro, que começou a testemunhar no caso na semana passada.

Entre os chamados a depor depois dos advogados de defesa concluírem o interrogatório de Farro estavam o diretor executivo dos arquivos C-SPAN e Keith Davidson, um advogado que representou a ex-modelo da Playboy Karen McDougal e a atriz pornográfica Stormy Daniels em negociações sobre pagamentos em troca de silêncio.

O ex-presidente norte-americano e recandidato ao lugar foi também esta quarta-feira multado em 9.000 dólares (8.395 euros) por desrespeito ao tribunal e foi ameaçado pelo juiz com prisão por ter violado a proibição de atacar testemunhas e jurados.

O juiz Juan Merchan, que preside ao julgamento no tribunal de Nova Iorque, considerou que o ex-presidente dos Estados Unidos violou a chamada “ordem de silêncio” ao fazer várias declarações públicas na sua rede social, a Truth Social, e no ‘site’ da sua campanha para as presidenciais deste ano, nas quais atacou as testemunhas que participam no julgamento.

No início da audiência da manhã desta quarta-feira do julgamento, que entrou na terceira semana, o juiz multou Trump em mil dólares por cada infração — nove no total — o máximo permitido por lei.