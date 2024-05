Sean “Diddy” Combs pediu desculpa pelo que classificou de comportamento “imperdoável”, após a publicação de imagens de videovigilância de um hotel mostrarem o músico e empresário também conhecido como Puff Daddy a agredir Cassie Ventura, num vídeo de remonta a 2016, altura em que o americano mantinha um relacionamento com a cantora.

O também produtor partilhou este domingo um vídeo, na rede social Instagram, no qual afirma ter “batido no fundo”, assumindo “completa responsabilidade” pelo seu comportamento que descreve como “repugnante”.

Combs explica que ficou repugnado com as suas próprias ações “na altura”, que o levaram a procurar ajuda profissional na forma de terapia e reabilitação. No vídeo publicado pela CNN, “Diddy” Combs é filmado a agredir Cassandra Ventura, cantora de R&B.

Nas imagens, é possível ver Cassandra Ventura a sair de um quarto de hotel em direção à zona dos elevadores. Pouco depois é seguida por “Diddy”, que corre no seu encalço de toalha à cintura. Ao chegar junto dela, o rapper agarra-a pela parte de trás do pescoço e atira-a ao chão, pontapeando-a.

As imagens mostram Combs a voltar a agredir Cassandra, já com ela encolhida no chão e a tentar arrastá-la em direção a um dos quartos. Cassie Ventura apresentou uma queixa contra Combs, citando um episódio de agressão no InterContinental Hotel, a quem o artista terá pago 50 mil dólares pelas imagens de videovigilância.

Na sequência do caso, Combs foi alvo de outras cinco queixas relacionados com uma série de acusações de má conduta sexual e atividades ilegais. O rapper negou as acusações, estando os processos ainda a decorrer. Em novembro do ano passado, Sean “Diddy” já tinha sido alvo de uma denúncia de violação e violência física durante anos, pela cantora de R&B.

Na denúncia de 35 páginas ao sistema de justiça federal dos Estados Unidos, é referido que “Puff Daddy” sujeitou a cantora a espancamentos selvagens, a encheu de drogas e a forçou a fazer sexo com outros homens enquanto ele se masturbava e os filmava.

Especialmente nas décadas de 1990 e 2000, “Diddy” era uma figura influente nos Estados Unidos, não só no hip-hop, mas também no mundo dos negócios e do entretenimento. Nos últimos meses, tem sido alvo de vários processos nos tribunais, nos quais é acusado de crimes sexuais em que alegadamente terá utilizado essa influência e riqueza para coagir as vítimas.