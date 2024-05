A primeira-ministra italiana e a líder do principal partido de oposição vão enfrentar-se num debate sem precedentes no âmbito das eleições europeias. O frente a frente entre Giorgia Meloni e Elly Schlein, que vão representar os respetivos partidos na votação de junho, está marcado para 23 de maio e será transmitido pelo canal estatal Rai1, da emissora pública com o mesmo nome.

Trata-se do primeiro debate na história de Itália entre uma primeira-ministra em funções e a líder da oposição, nota a Agence France-Presse, que avançou a notícia este sábado.

Meloni é a candidata número um do Irmãos de Itália, partido que lidera e que está no poder desde a vitória nas eleições legislativas de outubro de 2022. Schlein representa o Partido Democrata, que lidera desde março do ano passado. Ambas já reconheceram que não vão assumir os seus lugares no Parlamento Europeu depois das eleições, mantendo os respetivos cargos nacionais.

A primeira-ministra italiana está a concorrer às eleições com o slogan “A Itália está a mudar a Europa”. Já a campanha da líder da oposição está a ser marcada por temas mais próximos da realidade italiana, focando-se em particular nos problemas do sistema de saúde nacional. As sondagens mais recentes dão neste momento vantagem aos Irmãos de Itália, com cerca de 27% no voto europeu, seguido pelo Partido Democrata, com cerca de 20%.