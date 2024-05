Luís Marques Mendes disse esta noite, no seu comentário semanal na SIC, que o Governo “começou verdadeiramente a governar esta semana”, apontando a lista de medidas da Segurança Social e também na habitação que foram apresentadas por Luís Montenegro. O antigo líder do PSD considerou que, na habitação, “o Chega tem de ser o grande interlocutor” do Governo.

O comentador notou que nesta última semana o Governo “decidiu acelerar o ritmo” da iniciativa política, admitindo uma gestão também a pensar nas eleições Europeias, e adiantou ter informações sobre o avanço de “dez das 30 medidas” do plano para a habitação “na próxima semana”. Alertou, no entanto, para a necessidade de o Governo “fazer negociações com a oposição”, uma vez que não tem uma maioria no Parlamento. No caso da habitação, tendo em conta que o PS mantém a defesa do programa Mais Habitação, Marques Mendes considerou que “o Chega tem de ser o grande interlocutor” e que “o Governo vai ter de ter grande talento para encontrar parceiros para consensos”.

O social-democrata disse também que o Governo “vai anunciar nos próximos dias a localização do novo aeroporto de Lisboa” que será no Campo de Tiro de Alcochete”, o que o Observador tinha noticiado na semana passada. “A decisão não está formalmente tomada, mas está materialmente tomada”, disse o antigo líder do PSD que também diz que o Governo “não tinha condições para fazer diferente da proposta da Comissão Técnica e Independente que estudou o assunto e entregou um relatório com as conclusões. “Goste-se ou não da decisão, é um momento histórico”, registou.