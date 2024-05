O PSG voltou a entrar em campo no passado domingo, frente ao Toulouse, em mais uma jornada da já resolvida Liga francesa. Perspetivava-se (mais) um dia normal na história do clube de francês, mas não foi isso que aconteceu. Com o Campeonato sentenciado, o jogo ficou marcado pela despedida de Kylian Mbappé ao Parque dos Príncipes, aquela que foi a sua casa nos últimos sete anos, depois da derrota na fatídica segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao B. Dortmund.

Último golo no Parc des Princes ????#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/fDewZdDmzu — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 12, 2024

Os adeptos não deixaram passar em vão os feitos do craque e, antes da partida, coloriram as bancadas do estádio com uma homenagem ao internacional francês. Porém, não se vislumbrou qualquer homenagem do clube. E tudo terá começado devido a… um vídeo.

Desde que anunciou a saída dos parisienses, a relação de Mbappé com Nasser Al-Khelaïfi, atual presidente do clube, caiu abruptamente. De acordo com o Le Parisien, os dois nunca mais se falaram desde esse momento e, na última semana, o conflito viveu novos episódios. Quando, na última sexta-feira, se despediu do clube com um vídeo, Mbappé agradeceu a várias pessoas com quem se cruzou na capital francesa, mas não deixou qualquer palavra ao presidente, nem a Tamim bin Hamad al-Thani, emir do Qatar e dono do PSG.

Perante isso, Al-Khelaïfi solicitou a marcação de uma reunião para esclarecer o sucedido, reunião essa que aconteceu no domingo, na hora que antecedeu o duelo com o Toulouse. A referida fonte acrescenta que os dois reuniram-se, sozinhos, numa sala, com o tom da conversa a subir rapidamente, sem que os dois evitassem o confronto, que atrasou em quatro minutos o início do período de aquecimento do PSG. Em resposta, o clube negou a existência de qualquer confronto e adiantou que a reunião teve como objetivo “finalizar os preparativos da saída [de Mbappé] no final da temporada”.

Já na segunda-feira, Mbappé foi eleito melhor jogador da Ligue 1 em 2023/24, prémio que conquistou pelo quarto ano consecutivo. Aquando da entrega do troféu, a estrela parisiense confessou que sai “com o coração partido” e garantiu que “o que vier será muito emocionante”. O avançado confidenciou ainda sentir “uma grande emoção” por deixar França e revelou estar “orgulhoso por ter conseguido levar o Campeonato francês ao mais alto nível possível”.

Ao contrário dos acontecimentos anteriores, a grande diferença desta declaração prendeu-se com uma mensagem para Al-Khelaïfi, embora sem grande destaque, ao contrário do que sucedeu com Al-Thani. “Veio procurar-me quando eu tinha 18 anos, apostou em mim, foi compreensivo em muitas situações e acompanhou-me na tomada de decisões, como a da saída”, realçou Mbappé.

O futuro do astro francês permanece incerto, embora a possibilidade de rumar ao futebol espanhol, e ao Real Madrid, seja cada vez mais real e provável. Nesse sentido, Javier Tebas, presidente da LaLiga, garantiu esta terça-feira que Mbappé vai jogar no campeão espanhol. “Estará no Real [Madrid] no próximo ano, na próxima temporada. Ganhar a Champions? Sim, deram-lhe um contrato de cinco temporadas, tem cinco anos de oportunidades”, afirmou o responsável em entrevista ao jornal argentino Olé.