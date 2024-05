Siga aqui o nosso liveblog sobre a situação política

O presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), André Martins, afirmou esta terça-feira que a construção do novo aeroporto em Alcochete é uma decisão acertada e fundamental para a região e para o país.

“Finalmente, foi tomada uma decisão que é fundamental para toda a Área Metropolitana de Lisboa, mas em particular para a península de Setúbal, porque é uma possibilidade de investimento público que promove o desenvolvimento e constitui um incentivo extremamente importante para o desenvolvimento da região”, disse.

Associada à localização do novo aeroporto, “há a necessidade de construção de uma terceira travessia do Tejo, uma plataforma logística, ligações aos portos de Setúbal, Lisboa e Sines, e de ligação a Espanha”, acrescentou André Martins, que é também presidente da Câmara Municipal de Setúbal.

O autarca setubalense lembrou que em 1987 participou nos estudos sobre o Plano Integrado para o Desenvolvimento do Distrito de Setúbal (PIDDS) que, já nessa altura, apontava para a localização do novo aeroporto em Alcochete.

“Fizeram-se estudos, planos, projetos, designadamente o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) que também apontava para a localização do aeroporto em Alcochete, e houve uma declaração de impacto ambiental, que deixaram caducar”, recordou.

O Governo aprovou esta terça-feira a construção do novo aeroporto da região de Lisboa em Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI), anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“O Governo decidiu aprovar o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado no Campo de Tiro de Alcochete e atribuir-lhe a denominação de Aeroporto Luís de Camões”, anunciou Luís Montenegro, numa declaração ao país, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, esta tarde.

A CTI publicou no dia 11 de março o relatório final da avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto, mantendo a recomendação de uma solução única em Alcochete.