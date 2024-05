Sete dos oito cabeças de lista às eleições europeias vão estar em sete frente-a-frente na Rádio Observador já a partir da próxima semana — serão os únicos frente a frente desta campanha eleitoral. Sebastião Bugalho (AD), António Tânger Corrêa (Chega), João Cotrim Figueiredo (IL), Catarina Martins (BE), João Oliveira (CDU), Pedro Fidalgo Marques (PAN) e Francisco Paupério (Livre) vão fazer dois frente-a-frente cada um, com os oponentes a serem decididos num sorteio que será transmitido em direto na Rádio Observador na próxima quinta-feira, 16, às 10h. O PS foi o único dos oito partidos com representação parlamentar que recusou participar nos frente-a-frente da Rádio Observador.

O Observador começou há várias semanas a solicitar aos partidos a realização de frente-a-frente entre todos os candidatos. Sensível aos alertas dos partidos que advertiram que os candidatos precisariam de estar perto dos eleitores — a juntar a uma agenda apertada (que inclui entrevistas a órgãos de comunicação social como o Observador) —, a Rádio Observador propôs um novo modelo em que os oito cabeças de lista fariam apenas um debate, com o oponente a ser sorteado. Todos aceitaram, menos o PS. Com Marta Temido de fora, a única maneira de garantir que todos os outros sete cabeças de lista debatiam passou por duplicar o número de participações: cada candidato das sete forças políticas (AD, CH, IL, BE, CDU, PAN e L) foi convidado a fazer dois debates, sem conhecer os seus oponentes, já que são decididos por sorteio. Os sete aceitaram a proposta do Observador.

Assim, a partir da próxima semana vão realizar-se sete frente-a-frente com as sete forças políticas. Os candidatos, bem como os nossos leitores e ouvintes, só vão ficar a saber quem vai debater com quem num sorteio que se realizará em direto na Rádio Observador, depois das 10h de quinta-feira, e que contará com um representante de cada uma das candidaturas, além de ser emitido em direto.

O modelo de debate-mistério, que é uma inovação em Portugal, coloca todos os partidos em pé de igualdade. Nenhum dos sete cabeças de-lista sabe, neste momento, com quem vai debater.

Além destes sete duelos exclusivos, a Rádio Observador também fará parte do Debate das Rádios, em conjunto com a Antena 1, a TSF e a Rádio Renascença. Este debate contará com a presença dos oito cabeças de lista.