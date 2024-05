A Rádio Observador volta a bater recordes de audiências, a um mês de completar o 5.º aniversário, que se assinala a 27 de junho. Segundo os dados do Bareme da Marktest revelados esta quarta-feira à tarde, a subida foi particularmente significativa no Grande Porto, onde quase triplicou: de 1,3 para 3,5. Na Grande Lisboa, a subida foi de 22% face ao Bareme anterior: de 2,7 para 3,3.

No ranking que junta a Grande Lisboa e o Grande Porto, a Rádio Observador é a rádio que mais cresce face aos números divulgados em março — de 2,2 para 3,4, o que representa uma subida de 54%. A região seguinte que mais contribui para as audiências é o Litoral Centro, que abrange a nossa frequência 92,6, de Rio Maior, inaugurada recentemente, e onde atingimos 1,1 de audiência acumulada de véspera.

Entre todas as rádios, a Observador é a que tem uma maior proporção de ouvintes no local de trabalho: 18%. A maior fatia de ouvintes escuta no carro (56%) e 31% ouve a partir de casa. O tempo médio de escuta é de 2h03m (bastante superior ao da TSF e da RR, por exemplo, que têm 1h37m).

A nível nacional, o crescimento é de 15% em comparação com os dados anteriores: a Rádio Observador subiu a audiência de 1,3 para 1,5 nestes últimos quatro meses, marcados por um agitado calendário político, que nos levou aliás a estrear a Tarde Política, de segunda a sexta entre as 17h e as 19h, com debates, entrevistas e comentários.

Esta está a ser uma semana de excelentes notícias para a Rádio Observador, que ontem chegou a acordo com sete partidos com representação parlamentar para participarem em sete debates-mistério, apresentando assim os únicos frente-a-frente entre os cabeças de lista antes das eleições europeias de 9 de junho (só o PS não aceitou participar). O sorteio realiza-se esta quinta-feira depois das 10h, em direto, sendo transmitido na nossa emissão e nas redes sociais do Observador.