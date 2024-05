As águas que alagam parte de Porto Alegre, capital regional do Rio Grande do Sul, começaram a baixar duas semanas após o início das chuvas que provocaram enchentes sem precedentes e causaram pelo menos 155 mortes no sul do Brasil.

Segundo a Defesa Civil local, o nível do rio Guaíba desceu esta sexta-feira para os 4,70 metros, depois de ter atingido picos de 5,30 metros, mas continua bem acima do nível de cheia, que é de três metros.

A tragédia climática que afetou todo o sul do Brasil causou até agora 155 mortes, sendo que 154 óbitos ocorreram no Rio Grande do Sul e uma morte foi registada no estado de Santa Catarina.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As autoridades locais confirmam que há ainda 98 desaparecidos e mais de 600 mil deslocados.

Segundo o último relatório da Defesa Civil, a chuva causou até agora quase 2,2 milhões de vítimas e estragos em 461 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

Atualmente, 78.165 pessoas estão em abrigos temporários montados devido à catástrofe provocada pelas chuvas que começaram a cair com força no fim de abril e cuja grande intensidade está ligada às alterações climáticas, segundo especialistas em meteorologia.

Desde o início das enchentes, 82.666 pessoas e quase 12 mil animais foram resgatados pelas autoridades brasileiras.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, novas medidas visando as pessoas afetadas pelas enchentes.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, criou um ministério extraordinário para coordenar a reconstrução da região, onde 90% dos municípios foram afetados em maior ou menor grau por chuvas torrenciais e inundações e anunciou vários pacotes de ajuda financeira, incluindo subsídios diretos, empréstimos a taxas vantajosas e adiamento do pagamento de dívidas do Rio Grande do Sul ao Governo central.