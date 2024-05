O PCP questionou esta sexta-feira a ministra da Saúde sobre o surto causado por uma bactéria multirresistente que obrigou ao isolamento de pelo menos 80 doentes no Hospital de Penafiel, uma unidade com “carências de profissionais e de espaço físico”.

Numa pergunta enviada a Ana Paula Martins, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, e o deputado Alfredo Maia questionam que medidas foram tomadas, falam em aumento de casos e referem que “há problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que são particularmente visíveis nesta unidade hospitalar, como “carências de profissionais e de espaço físico”.

“Conhece esta situação que se foi desenvolvendo desde o início do ano, atingindo agora esta dimensão? Que medidas foram tomadas para tentar impedir que a situação de aumento de casos verificada no início do ano não chegasse à situação agora descrita? De que forma as carências de profissionais e espaço físico existentes naquela ULS [Unidade Local de Saúde] podem ter contribuído para o agravamento desta situação?”, questiona o PCP.

Em causa está um surto provocado por uma bactéria multirresistente que levou os responsáveis do Hospital Padre Américo, em Penafiel, equipamento da ULS do Tâmega e Sousa (ULSTS), a isolar dezenas de doentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na quinta-feira, o hospital reconheceu que teve de colocar em isolamento cerca de 80 doentes.

O infecciologista Rogério Ruas, médico naquele hospital do distrito do Porto, explicou aos jornalistas que os doentes estão infetados por uma bactéria conhecida pela sigla EPC, “habitual em ambientes hospitalares”.

“Temos assistido a um aumento de casos desde o início do ano e neste mês tivemos um surto, chegando aos 80 doentes internados colonizados pela bactéria”, afirmou.

Segundo o clínico, dos cerca de 80 casos, “apenas uma pequena porção destes doentes está, de facto, infetada, cerca de 5%”.

A situação foi denunciada pela Ordem dos Enfermeiros, em comunicado, alertando para as dificuldades observadas no hospital devido ao surto, com 20% dos cerca de 450 doentes internados contaminados.

A ULSTS compreende os hospitais de Penafiel e Amarante, além da rede de cuidados de saúde primários de 11 municípios, abrangendo cerca de meio milhão de utentes. Localizada no norte do país, a região do Tâmega e Sousa é composta por Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende.