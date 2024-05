O incêndio que ocorreu este sábado numa garagem em Lisboa envolvendo quatro tuk-tuk, que arderam, já está controlado, adiantou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores.

Segundo a mesma fonte, os quatro tuk-tuk (meio de transporte utilizado sobretudo para passeios turísticos) que arderam estavam estacionados numa garagem na Rua do Instituto Industrial, que liga a Avenida 24 de Julho à Rua da Boavista.

A garagem situa-se no piso térreo de um edifício de escritórios, com quatro andares, e que se encontrava vazio aquando da ocorrência, adiantou o operacional do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O incêndio, que teve início por volta das 7h35, foi dado como controlado às 10h19, tendo os responsáveis pela garagem ficado de “fazer o tratamento das baterias dos tuk-tuk”, referiu a mesma fonte, atualizando o número de meios enviados para o local: sete viaturas e 26 bombeiros.

Não houve registo de outros danos materiais, nem de feridos, indicou ainda.