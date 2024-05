Em atualização

O colapso do terraço de um restaurante de praia na zona turística de Palma de Maiorca, em Espanha, matou pelo menos quatro pessoas e deixou feridas outras 27, com gravidade diferente.

Os números avançados pela imprensa espanhola podem não ser definitivos visto que, segundo o El País, o terraço do espaço colapsou até à cave e há várias pessoas soterradas.

O alerta para o colapso foi dado pelas 20h30 locais (17h30 em Lisboa) e foram mobilizadas mais de uma dezena de ambulâncias. Duas horas depois os bombeiros conseguiram fazer o primeiro resgate, o de um jovem que ficou preso num buraco e que ficou com um braço partido.

Segundo o jornal ABC, não são conhecidas para já as causa do acidente no Medusa Beach Club, situado numa das principais zonas turísticas de Palma de Maiorca e principalmente frequentada por turistas alemães.

Em declarações à imprensa espanhola, várias testemunhas indicaram que estavam no restaurante muitos clientes, a maior parte turistas.

“Em choque pelas notícias de um desabamento em Palma. Envio todo o meu carinho às famílias das quatro pessoas que perderam a vida neste trágico incidente e desejo a recuperação de todos os feridos”, escreveu numa publicação no X (antigo Twitter) presidente do governo das ilhas Baleares, de que fazem parte as ilhas de Maiorca.

Colpida per la informació que m’arriba de l’esfondrament de Platja de Palma. Traslladar tot el meu afecte i escalf a les famílies de les quatre persones que han perdut la vida en aquest tràgic incident i desitjar la recuperació de tots els ferits. Gràcies a tots els cossos… — Marga Prohens (@MargaProhens) May 23, 2024