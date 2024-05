Uma iniciativa

O que é a cultura e que relação estabelece, nas suas várias formas e expressões, com o regime democrático? Como é que uma democracia saudável cria condições para uma cultura que esteja disponível para todos? Qual o papel do Estado, das autarquias e dos agentes privados na dinamização de um ambiente cultural propício ao desenvolvimento humano?

Estas são algumas das questões que a Conferência Cultura e Democracia pretende lançar na próxima quarta-feira, dia 29, em Aveiro, no âmbito das comemorações do décimo aniversário do Observador e da programação da Capital Portuguesa da Cultura.

A partir das 15h00, sobem ao palco do no Centro de Congressos de Aveiro vários convidados que ajudarão a esta reflexão, nomeadamente o primeiro-ministro, Luís Montenegro. Depois da abertura, a cargo do coordenador da programação cultural de Aveiro24 (e diretor do Teatro Aveirense) José Pina, João Miguel Tavares e o historiador Rui Ramos apresentarão um episódio especial do podcast E o Resto é História. Seguir-se-á uma conversa da jornalista Maria João Avillez com Teresa Patrício Gouveia, ex-secretária de Estado da Cultura e ex-ministra do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros (tendo sido também administradora e presidente da Fundação de Serralves e administradora da Fundação Calouste Gulbenkian).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O jornalista João Paulo Sacadura conversará, numa entrevista especial da série Convidado Extra, com o editor e escritor Francisco José Viegas, também ex-secretário de Estado da Cultura e antigo diretor da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. A conferência será encerrada com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Espero que esta conferência tenha um caráter tão especial como o contexto de celebração da liberdade e da democracia em que estamos, proporcionando ao público momentos de reflexão sobre as liberdades de expressão e de criação cada vez mais ameaçadas”, diz o coordenador da programação da Capital Portuguesa da Cultura 2024, José Pina. “Ações como esta são essenciais para que a sociedade tome consciência da importância da cultura para o desenvolvimento.”

Quem quiser assistir ao evento pode fazê-lo a partir do site, do YouTube ou do Facebook do Observador. Ou ao vivo, no Centro de Congressos de Aveiro. O acesso é gratuito, mas implica uma inscrição prévia aqui. Se for o caso, aproveite e venha cumprimentar a equipa da Rádio Observador, que estará em direto no local.

Pode saber mais sobre a conferência aqui. E sobre as comemorações dos dez anos do Observador aqui.