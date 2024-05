Siga aqui o nosso liveblog sobre o Conflito Israelo-Palestiniano

As forças rebeldes houthis, do Iémen, anunciaram ataques a três navios no Mar Vermelho e no Mar Mediterrâneo nas últimas horas, que estão ainda por confirmar de forma independente.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea, reivindicou especificamente a responsabilidade pelos ataques a dois navios israelitas e a um terceiro pertencente a uma companhia grega, no âmbito da campanha contra navios de carga internacionais com destino a Israel, num gesto de apoio aos palestinianos na guerra de Gaza.

A primeira operação foi dirigida contra o navio israelita “Alexandria”, contra o qual os houthis lançaram “vários mísseis balísticos”, referiu o movimento extremista sem dar mais pormenores.

Uma segunda operação terá visado o navio grego “Yannis” com um “drone” (aeronave não tripulada) e vários mísseis quando este navegava no Mar Vermelho. O navio foi atingido por estes projéteis, segundo o porta-voz.

O navio pertencia, segundo os insurgentes, à companhia Eastern Mediterranean Maritime, que os houthis denunciam como responsável por atracar os seus cargueiros em “portos dos territórios palestinianos ocupados”.

O porta-voz dos houthis anunciou finalmente uma terceira operação contra um navio israelita, o “Essex”, no Mar Mediterrâneo, quando este se dirigia também para “portos ocupados” por Israel.

A empresa de segurança marítima Ambrey, especializada no seguimento de navios que navegam em rotas de alto risco, só confirmou nas últimas horas um ataque dos houthis a um navio israelita, com pavilhão liberiano e que navegava no Mediterrâneo.

A Ambrey explicou, no entanto, que este navio “não tinha feito escala em nenhum porto israelita nas últimas semanas” e que, segundo a sua informação, o ataque dos Huthis não atingiu o cargueiro.