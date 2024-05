Jogadores foram e são mais do que muitos. Houve um antes e um depois de Cristiano Ronaldo mas, agora, a melhor Liga de futebol do mundo conta com Bernardo Silva, Rúben Dias, Bruno Fernandes, João Palhinha, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Pedro Neto, Nelson Semedo ou José Sá, entre outros. Treinadores, idem. José Mourinho abriu as portas com a experiência de sucesso no Chelsea após sagrar-se campeão europeu, agora estão Marco Silva e Nuno Espírito Santo (e podiam ser mais). O peso de Portugal já era grande na Premier League mas chegou agora a outra latitude do dirigismo através de Tiago Pinto e do Bournemouth.

Apenas seis meses depois da saída da Roma, o antigo dirigente do Benfica assinou um contrato de três anos para ser o novo diretor desportivo dos cherries, que terminaram a última temporada na 12.ª posição com uma franca melhoria desde que Andoni Iraola assumiu o comando técnico da equipa. O acordo foi negociado de forma direta entre Tiago Pinto e o proprietário do clube, Bill Foley, vigorando a partir de junho.

De referir que, além do Bournemouth, o grupo de Bill Foley tem participação em mais três clubes: o Lorient (França), o Hibernian (Escócia) e o Auckland (Nova Zelândia). A ideia do grupo Black Night Sports, que tem igualmente uma equipa norte-americana de hóquei em gelo (Vegas Golden Knights), passa por encontrar mais alguns clubes de futebol na Europa a breve prazo para assegurar participação nos respetivos capitais sociais. Tiago Pinto será “president of football operations”, num contrato válido até junho de 2027.

Em atualização