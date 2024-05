“Um dia em São Miguel”

Herdade de São Miguel, São Miguel de Machede 7005-752 Évora, Portugal. Dia 25 de maio a partir das 14h00. Inscrições através do email carlota.paisdias@casarelvas.pt. Bilhete a 20 euros por pessoa.

Para passar uma tarde no Alentejo: no sábado, dia 25, os caminhos vão dar à Herdade de São Miguel, em Redondo, onde a Casa Relvas preparou uma tarde de convívio com o melhor que o Alentejo tem para oferecer. A partir das 14h00, a herdade abre portas para receber amigos, família e apaixonados pela vida de campo e convida todos a participar no “Um dia em São Miguel”. Entre provas de vinhos, ao longo da jornada haverá uma exposição de artesanato da região, momentos musicais — com Luís Trigacheiro — e um porco no espeto, servido no bar do recinto. Dos queijos aos enchidos, passando pelo pão, mel, azeites, doces e gelados, não faltam ainda opções para acompanhar os vinhos das gamas Herdade de São Miguel e Casa Relvas.

Spatia Comporta

N261-1, Estrada das Bicas, Marco da Saibreira, Bicas, 7570-337 Grândola. Dia 25 de maio às 20h00. Jantar a 85 euros por pessoa.

Para provar migas doces: até setembro, o ORA, do Spatia Comporta, vai receber chefs e enólogos que se irão juntar ao chef executivo Afonso Carvalho para um jantar a quatro, ou mais, mãos. O primeiro está marcado para este sábado, dia 25 de maio, e conta com o chef Miguel Laffan e a harmonização dos vinhos Torre de Palma. Composto por cinco momentos, o jantar começa com uma amuse bouche de tomate, melancia, manjericão e creme de burrata e uma entrada de sashimi de lírio com ponzu de bergamota. Nos principais, o chef Miguel Laffan assina o arroz de marisco e o chef Afonso Carvalho a carne de porco à alentejana. Na sobremesa, o Alentejo volta à mesa com migas doces com caramelo de laranja.

“Sem Palavras”

Teatro São João, Praça da Batalha, 4000-102 Porto. Dias 24 e 25 de maio às 21h00 e às 19h00, respetivamente. Bilhetes entre 7,50 e 16 euros por pessoa.

Para falar sem palavras: livremente inspirado no livro do filósofo transgénero Paul B. Preciado, Um Apartamento em Urano, e em textos da ativista brasileira Eliane Brum, Sem Palavras é um espetáculo híbrido que combina teatro, dança, música e performance e que vem mostrar que quando as palavras falham são os corpos que falam. Está em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, no dias 24 e 25 de maio.

Breaking Eggs

Gunpowder, R. Nova da Trindade 13, 1200-303 Lisboa. Dia 25 de maio das 11h00 às 16h00.

Para provar um brunch limitado: depois de em janeiro se ter juntado ao ISCO, o Gunpowder convida agora o Do Beco para o Breaking Eggs. Esta alternativa aos brunches de Lisboa vai tomar conta do bistrô indiano no dia 25 de maio das 11h00 às 16h00 com sugestões de ambos os lados. Do Do Beco há sanduíche de kimchi e ovo (9€), ovos benedict em versão sundae (11€), um new york yoll francesinha (12€) e um not a sunny-side up egg on a french toast (7€). Por sua vez, o Gunpowder completa este menu de brunch com opções como o bun pao de batata, ovo e folhas de caril & lagosta e molho holandês fumado (11€) e o squeak (tortilha) de batata e espargos ao estilo de dakshini com crumble de amendoim (8€).

Praça Fest

Praça Beato, Tv. Grilo 1, 1950-145 Lisboa. Dia 25 de maio das 12h00 às 00h00 e 26 das 12h00 às 21h00. Entrada gratuita.

Para ir a uma festa na Praça: o Praça Fest está de volta ao Beato Innovation District para dois dias onde a vida saudável está em destaque. Como na edição anterior, este evento vem apresentar ao público um mercado com soluções alternativas ao grande retalho alimentar e à fast-fashion. Assim, nos dias 25 e 26 de maio vão estar presentes mais de 40 marcas e empresas de decoração, moda, arte, alimentação e lifestyle. Ao longo dos dois dias vão haver ainda workshops, sobre customização de roupas e acessórios e dicas para cozinhar sem desperdício, aulas de yoga, pilates e dança, e música ao vivo. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Love Tour

Marvila Nova, Rua de Marvila 36-38 1950-200 Lisboa. Dia 24 de maio das 20h00 às 2h00. Bilhetes a 44 euros para festa e 75 euros para festa e jantar.

Para participar numa despedida de solteiro: uma noite, 800 noivos, solteiros e amigos. É assim que se apresenta a Love Tour, a maior despedida de solteiros e solteiras de sempre. Vai decorrer no espaço Marvila Nova, em Lisboa, no dia 24 de maio e promete ser um momento de diversão antes de “dar o nó”. Para os solteiros, amigos dos noivos, há o convite para encontrar a alma gémea. Pelo meio, há muita música — com a Rosinha —, espetáculos — com Drag Queens —, e copos cheios — com bar aberto. Os bilhetes estão disponíveis e têm os valores de 75€ para jantar e festa e de 44€ para apenas festa.

Workshop de cerâmica

Estação Viana Shopping, R. Gen. Humberto Delgado 101, 4900-317 Viana do Castelo. Dia 25 de maio às 11h00. Entrada gratuita.

Para pôr mãos na massa: no âmbito do projeto “Pulsar Viana”, o Estação Viana Shopping preparou workshops gratuitos para todos os sábados até ao final do mês de maio. O próximo, marcado para dia 25, convida os participantes a colocarem as mãos na massa para criarem jarras de cerâmica através da técnica de pinch pot. As atividades decorrem no Piso 2 Shopping e são limitadas a 10 participantes. Depois de criadas, as peças podem ser levantadas, três semanas depois, no Balcão de Informações do Centro, no Piso 1.

Lisbon by Design

Palacete Gomes Freire, R. Gomes Freire 98, 1150-179 Lisboa. De 22 a 26 de maio. Bilhetes a 10 euros por pessoa.

Para ver peças desenvolvidas na Viúva Lamego: descrito como a celebração intimista de design e artesanato, o Lisbon by Design vai ocupar o Palacete Gomes Freire, em Lisboa, e conta com a participação da centenária Viúva Lamego. No ano em que comemora 175 anos de existência, a fábrica de azulejo português vai apresentar na exposição os projetos dos artistas Noé Duchaurour-Lawrence e Bela Silva. A quarta edição do Lisbon by Design decorre de 22 a 25 de maio e os bilhetes têm o valor de 10 euros por dia.

Swiftie Spot

Centro Comercial Colombo, Av. Lusíada, 1500-392 Lisboa. De 22 a 25 de maio.

Para fazer pulseiras da amizade: foi a pensar nos fãs de Taylor Swift que o Centro Comercial Colombo preparou um espaço dedicado à artista norte-americana. Até 25 de maio, os swifties vão poder explorar a Praça Central do shopping onde vão encontrar um vídeobooth inspirado no estilo da cantora, onde vão poder vestir vários acessórios e fazer vídeos personalizados, e uma área especialmente dedicada às famosas pulseiras da amizade, que serão depois trocadas nos concertos no Estádio da Luz. A participação é gratuita e está disponível das 12h00 às 16h00, mesmo a tempo de os espetáculos começarem.

“Coisas Que Ardem Facilmente”

Teatro Sá da Bandeira de Santarém, R. João Afonso, 2000-056 Santarém. Dia 25 de maio às 21h30. Bilhete a 5 euros por pessoa.

Para pensar nos incêndios florestais: inspirada pelos incêndios florestais em Portugal, a artista croata Vedrana Klepica criou o espetáculo Coisas Que Ardem Facilmente, que está em cena no dia 25 de maio no Teatro Sá da Bandeira de Santarém, e que se apresenta como uma distopia contemplativa sobre perda e fogo. Klepica procura assim compreender como as experiências de perda impactam as perspetivas de futuro e como reconfiguram a relação de quem as sofre com o local que habitam.

Saboaria Soundscapes

R. do Bonjardim 564, 4000-118 Porto. Todas as sexta-feiras e sábados entre as 18h00 e as 20h00.

Para aproveitar os finais de tarde: com o objetivo de se tornar um refúgio de bem-estar e tranquilidade, o Saboaria Boutique Hotel Porto preparou as Saboaria Soundscapes, uma experiência de final de tarde que invade o jardim interior do hotel todas as sextas e sábados. Seja para relaxar a seguir ao trabalho ou para beber um copo antes de jantar pelo centro do Porto, as Saboaria Soundscapes incluem várias atuações musicais, que passam pelo Bossa Nova, DJ e beatbox.

Festival do Caracol

Largo da Bica, Cuba, Beja. De 24 a 26 de maio.

Para comer caracóis e ouvir Cante Alentejano: petisco, boa disposição, Cante Aletejano e tradição. É assim que se apresenta a sexta edição do Festival do Caracol, que nos dias 24, 25 e 26 de maio vai invadir o Largo da Bica, em Cuba. Aliada ao petisco, disponível nos vários restaurante presentes no recinto, está a música, que, ao longo dos três dias, conta como nomes como Improvisos do Sul, One Vision — Tributo a Queen, Flores do Alentejo e Raízes no Cante em palco.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.