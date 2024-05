O Partido da Terra (MPT) defende a necessidade de apostar mais na diplomacia e na educação para resolver o conflito na Ucrânia, e é favorável à eventual emissão conjunta de divida para financiar a defesa europeia.

Em resposta a um questionário enviado pela Agência Lusa aos partidos que concorrem às próximas eleições europeias, o cabeça de lista do partido considerou que “enviar tropas é juntar achas à fogueira”.

“Considerando outras análises, foco a minha opinião em duas vertentes: diplomacia e educação. Penso que não se tem feito o suficiente em termos de diplomacia, nomeadamente pelo envolvimento de Associações e Igrejas, especialmente Católica e Ortodoxa. A sensibilização para o valor da paz que passa pelas novas gerações tem sido pouca”, referiu Manuel Carreira.

O MPT apoiará uma eventual emissão conjunta de dívida para financiar a defesa europeia, área que entende “deverá ser sobretudo preventiva, pelo que se justifica o investimento conjunto”.

O partido é favorável à expansão da UE “aos países de toda a ex-Jugoslávia, aproveitando a proximidade religiosa de índole cristã, não obstante as acentuadas diferenças culturais”, e acredita que a mesma será possível já em 2030 “se houver a continuidade dos esforços conjuntos que têm vindo a ser realizados”.

No questionário da Lusa, Manuel Carreira considera que seria benéfico para Portugal ter o antigo primeiro-ministro António Costa num cargo europeu, “não apenas por ser português, mas porque no seu ADN parece haver um carisma diplomático, indispensável para liderar.

O MPT considera que o fim da regra da unanimidade nas decisões da UE poderá “trazer um aumento da eficiência e da capacidade de resposta da União, apesar dos desafios de preservação da soberania nacional de todos os Estados-membros.

Na área da agricultura, o partido considera que o incentivo à agricultura sustentável, a adaptabilidade às mudanças climáticas e o apoio à inovação, modernização e juventude rural são medidas fundamentais da Política Agrícola Comum (PAC).

O MPT considera que as medidas que defende “trarão contributos significativos para resolver problemas específicos do setor agrícola em Portugal, promovendo uma agricultura mais sustentável, moderna e competitiva, ao mesmo tempo em que fortalecem a resiliência das comunidades rurais e incentivam a próxima geração de agricultores”.

O partido aposta na prudência no envolvimento da UE no conflito entre Israel e a Palestina, e defende “que a paz deste conflito deva ser mediada por força da ONU, procurando a estabilidade daquela zona geográfica”.

“A UE deve abordar a questão com um equilíbrio entre a promoção dos direitos humanos e a procura pela paz, considerando sanções alvo e outras medidas diplomáticas, que incentivem as negociações, sem colocar em causa possíveis danos desproporcionais na população civil ou colocar em causa as relações diplomáticas de longo prazo”, referiu Manuel Carreira.

