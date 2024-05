Esta segunda-feira olhamos para a noite eleitoral mais longa do que o habitual na Madeira, pois foi necessário esperar pela contagem final dos votos para se saber como ficaria o parlamento regional mais dividido da história do arquipélago. Não será o Parlamento com mais partidos representados, até porque o PCP e o Bloco perderam os seus deputados, mas o primeiro parlamento em que o PSD dificilmente conseguirá fazer uma coligação de governo maioritária, o que fica a dever-se sobretudo à subida eleitoral do grande vencedor da noite, o Juntos pelo Povo. A aritmética é complicada para o PSD e ainda mais complicada, se não de todo impossível, para um PS que repetiu o mau resultado de há seis meses, apesar de Paulo Cafôfo garantir que vai tentar falar com todos para ser ele o chefe do governo. São muitas complicações que vamos tentar desatar no Contra-Corrente. Será que a Madeira ficou ingovernável depois do resultado das eleições de ontem?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.