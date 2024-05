Em atualização

Santana Castilho, professor e antigo subsecretário de Estado dos Assuntos Pedagógicos do Ministério da Educação e das Universidades do governo de Francisco Pinto Balsemão, morreu esta quarta-feira, aos 80 anos.

A filha mais nova do pedagogo comunicou a sua morte nas redes sociais e informou que o velório decorre esta quinta-feira, a partir das 15h00, na capela mais pequena da Basílica da Estrela.

Nas últimas décadas, Castilho dedicou-se à análise do estado da educação em Portugal. Foi também consultor do Banco Mundial, da União Europeia e da UNESCO. Era colunista do Público desde 2001, um dos autores de opinião mais antigos da publicação.